Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden Arslan: Geri adım atmayacağım

Şarkıcı Gülden Arslan geçtiğimiz günlerde, 3.5 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu tarafından taciz ve tehdit mesajlarına maruz kalmıştı. Ercan Mutlu, tehdit mesajlarını genç şarkıcının YouTube'da yayımlanan şarkısının altına yorum olarak yazmıştı.

Mutlu, Arslan'ın klibinin altına, "Evlendiğinde babam öldü dedi, 10 yıl sonra cenazesini ben gömdüm" gibi iddialarda bulunmuştu. Mutlu, ayrıca şarkıcı Gülden'e "Artık savaş zamanı, kızımı bana göstermiyor, ben onu her şekilde görürüm, onu nasıl yarattıysa öyle yok edeceğim" diyerek, genç şarkıcıyı açıkça tehdit etmişti.

'Boşandığım günden beri tehdit ediliyorum'

Şarkıcı Gülden Arslan, eski eşi Ercan Mutlu'nun tehditlerini sürdürmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Instagram üzerinden video paylaşan ve "Boşandığım günden itibaren tehdit, aşağılama ve hakaretlere maruz kaldım" diyen ünlü şarkıcı, adalete güvendiğini söyledi.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

© İHA Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri

'Geri adım atmayacağım'

"İlk 1.5 sene arada kızım olduğu için, bana yapılan bu zulmün kızımı babasına olan duygularını etkilemesine ve değiştirmesini istemediğim için herhangi bir girişimde bulunmadım ve sessiz kaldım. Ta ki, bu hakaret, tehdit ve aşağılamalar, babası tarafından kızıma da yapılmaya başlandığı ana kadar. O andan itibaren de, zaten bir anne olarak hukuki süreci başlatmaya karar verdim. Ve bu konu çok daha önceden yargıya intikal etmiş durumdaydı. Kızım ve kendim için defalarca uzaklaştırma kararı çıkarılmış durumdaydı. Defalarca da ihlaller mevcuttu, hala da kızım ve kendim için mevcut olan uzaklaştırma kararı var. Geçtiğimiz günlerde sizin YouTube'da gördüğünüz hakaret, tehdit ve aşağılamalar 3,5 senedir yaşadığım olayların yüzde 1'ini bile kapsamıyor. Ben bir anne olarak, hukuki sürecin arkasında olduğumu, bu olayla alakalı bir adım dahi geri atmayacağımı, adalete sonuna kadar güvendiğimi bilmenizi istiyorum. Bu konuyla alakalı çok sayıda telefon ve destek mesajı aldım sizlerden. Çok teşekkür ediyorum varlığınızı hissettirdiğiniz için. Her biriniz sağ olun."