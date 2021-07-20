Demet Akalın'dan 'Gelinim Mutfakta' açıklaması

Şarkıcı Demet Akalın, üç sezondur Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hakkında "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum" dedi.

Bodrum'da şarkılarını seslendiren Demet Akalın, yeni sezonda sunuculuğunu üstleneceği Gelinim Mutfakta yarışması hakkında konuştu. Akalın, "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda meslektaşı Seda Sayan ile gerginlik yaşayan şarkıcı, "Seda Abla'ya çok kırıldım ama saygım var. Okan'la (Kurt) nikahımızda şahidimizdi" ifadelerini kullandı.

Kısa süre içinde programın çekimlerine başlayacak olan Akalın, "Böylesine başarılı bir projenin parçası olmak gurur verici. Kanal D ekranında çok eğleneceğimize eminim. Çekimlere başlamak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuşmuştu.