Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve servisi

Darıca'da bünyesinde, 260 türde yaklaşık 3 bin hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve verildi. Lemur ve boz ayıya içerisinde meyvelerin bulunduğu buz kalıpları verilirken sıcaktan hareketleri de yavaşlayan hayvanlar, buzlu meyveleri iştahla yedi.

19 yıldır hayvanat bahçesinde bakıcılık yaptığını söyleyen Abdullah Ege, ''Madagaskar'a özgü maymun türlerine buzlu meyve servisi yapıyoruz. Burada 4 tür lemur var. Sıcakta fazla etkilenmesin diye gün içerisinde buzlu meyve veriyoruz. Çok seviyorlar. Normal bir öğün ve bir öğün de buzlu meyve veriyoruz. Buzlu meyvelerle hayvanlarımız serinliyor'' dedi.

'Hayvanlar bunaltıcı havalarda serinliyor'

Boz ayının buzlu meyveyi çok sevdiğini söyleyen ve 25 yıldır hayvanat bahçesinde bakıcılık yapan Zülküf Kaçar, ''Boz ayımıza buzlu meyve veriyoruz. Havalar sıcak olduğu için öğün aralarında buzlu meyve veriyoruz. Buzlu meyvelerle de iştahları açılıyor. Aynı zamanda havuzuna soğuk su da döküyoruz ve hayvanlar bunaltıcı havada serinlemiş oluyor'' diye konuştu.