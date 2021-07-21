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    Norveç milli kadın plaj hentbolu takımı

    Plaj sporlarında cinsiyet ayrımcılığı tartışması: Norveç kadın hentbol takımına bikini giymedikleri için para cezası

    © Fotoğraf : Instagram/norwaybeachhandballwomen
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    Erkeklerin atlet-şortla oynamasına izin verilirken, kadınların minik üst ve bikini altı giymeye mecbur bırakılmasına karşı çıkan Norveç milli kadın plaj hentbolu takımı, Euro 2021 turnuvasına şortla çıktı. Avrupa federasyonunun 'uygunsuz' giyindikleri gerekçesiyle para cezası kestiği takıma, hem içerden hem dışardan destek yağdı.

    Yaz aylarına damgasını vuran spor dallarından olan plaj hentbolunda kadın-erkek oyuncuların formalarında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle protestoya giden Norveç kadın millilere Avrupa federasyonu para cezası kesti. 

    'Regl döneminde rahatsız hissettiriyor'

    Erkeklerin atlet-şortla oynamasına izin verilirken, kadınların karınlarını açıkta bırakan üst ve yukarıya açılı-dar kesimli bikini altı giymeye mecbur bırakılmasına karşı çıkan Norveç milli kadın plaj hentbolu takımıEuro 2021 turnuvası yetkililerine regl oldukları zaman kendilerini rahatsız hissettirdiği ve cinsel obje olarak gösterdiği gerekçesiyle maçlarda bikini yerine şort giymek istediklerini belirttikleri başvuru yaptı. Ancak Avrupa Hentbol Federasyonu, diskalifiye ya da para cezası alacaklarına dair uyarıyla yanıt verdi.

    'Uygunsuz kıyafet vakası'

    Buna rağmen Bulgaristan'ın evsahipliğindeki turnuvada İspanya'ya karşı bronz madalya maçına kalçalarını kapatan elastik şortlarla çıkan Norveç kadın millileri, Avrupa Hentbol Federasyonu Disiplin Komitesi 1500 euro para cezasına çarptırdı. Üçüncülük maçında 'uygunsuz kıyafet vakası' yaşandığı kaydedilen açıklamada, şortların 'uluslararası federasyonun plaj hentbolu oyun kurallarında tanımlanan sporcu forması yönetmeliğine uygun olmadığına' dikkat çekildi.

    Norveçli kadın milli Katinka Haltvik ise madalya maçında bir duruş sergilemek istediklerini belirterek "Kendiliğinden gelişti. 'Hadi yapalım ve ne olacağını görelim' diye karar verdik" dedi.

    Norveçli federasyon başkanı: Kadınlar hala bunlarla uğraşmamalı

    Bikini zorunluluğunu ve para cezasını 'utanç verici' diye niteleyen Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kåre Geir Lio, "Kadınların hala bununla uğraşmak zorunda kalması çok üzücü" diye ekledi. Diğer yandan 'kadın takımının erkek takımı gibi Norveç'teki antrenman ve müsabakalarda istedikleri şekilde giyinebileceğini, ama yurtdışında maça çıktığında Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun kurallarına tabi olduğunu' söyledi.

    'Kadın millilerle gurur duyuyoruz'

    'Oyuncuların maçtan 10 dakika önce attığı mesajla durumdan haberdar olduklarını, artık yeter diyen kadın millilerle gurur duyduklarını ve takıma tam destek verdiklerini' belirten Lio, 'ülke olarak 2006'dan beri şort giyilmesinin resmi kabulü için kampanya yürüttüklerini' hatırlattı. 'Uluslararası federasyonun kasımdaki olağanüstü kongresinde forma kurallarının değişmesi için önerge vereceklerini' vurguladı.

    'Sporun ataerkil düzeni hala değişmedi'

    Norveç Kültür Bakanı Abid Raja, "Çok saçma! Spor dünyasının modası geçmiş uluslararası ataerkil düzeninde daha ne kadar değişim gerekiyor" diye tweetledi.

    Sosyal medyada da uluslararası federasyona hitaben Norveç kadın millilere destek mesajları yağdı.

    Plaj sporlarında kadınlarla ilgili forma kuralları son dönemde tartışmalı bir mevzu haline geldi

    Plaj voleybolunda bikini yasağına karşı boykot vakası

    Farklı bir örnek, martta Katar’da düzenlenen FIVB Doha Açık Plaj Voleybolu Turnuvası’nda yaşandı. Katar'ın kadın sporcuların bikini giymesini yasaklamasına karşı Alman milli takımının boykot tehdidinde bulunması üzerine Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) müdahalesiyle yasaktan çark edildi. Alman plaj voleybolcuları, bikiniyle yapılan sporun kıyafetini giymeyi yasaklayan tek ülkenin Katar olduğunu söyleyip "İşimizi yapmaya gidiyoruz, ancak iş kıyafetlerimizi giymemiz engelleniyor" tepkisini gösterdi. 

    Olimpiyatta forma serbestisi

    Bu haftasonu başlayacak Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarında kadın plaj voleybolu takımları isterlerse bikini ya da mayo yahut tişört-şort giyerek maçlara çıkabilecek.

    Etiketler:
    uygunsuz, Para cezası, milli takım, Kadın, Norveç, Bikini, Şort, plaj hentbolu, Plaj voleybolu
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