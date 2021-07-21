Plaj sporlarında cinsiyet ayrımcılığı tartışması: Norveç kadın hentbol takımına bikini giymedikleri için para cezası

Erkeklerin atlet-şortla oynamasına izin verilirken, kadınların minik üst ve bikini altı giymeye mecbur bırakılmasına karşı çıkan Norveç milli kadın plaj hentbolu takımı, Euro 2021 turnuvasına şortla çıktı. Avrupa federasyonunun 'uygunsuz' giyindikleri gerekçesiyle para cezası kestiği takıma, hem içerden hem dışardan destek yağdı.

Yaz aylarına damgasını vuran spor dallarından olan plaj hentbolunda kadın-erkek oyuncuların formalarında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle protestoya giden Norveç kadın millilere Avrupa federasyonu para cezası kesti.

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'Regl döneminde rahatsız hissettiriyor'

Erkeklerin atlet-şortla oynamasına izin verilirken, kadınların karınlarını açıkta bırakan üst ve yukarıya açılı-dar kesimli bikini altı giymeye mecbur bırakılmasına karşı çıkan Norveç milli kadın plaj hentbolu takımı, Euro 2021 turnuvası yetkililerine regl oldukları zaman kendilerini rahatsız hissettirdiği ve cinsel obje olarak gösterdiği gerekçesiyle maçlarda bikini yerine şort giymek istediklerini belirttikleri başvuru yaptı. Ancak Avrupa Hentbol Federasyonu, diskalifiye ya da para cezası alacaklarına dair uyarıyla yanıt verdi.

'Uygunsuz kıyafet vakası'

Buna rağmen Bulgaristan'ın evsahipliğindeki turnuvada İspanya'ya karşı bronz madalya maçına kalçalarını kapatan elastik şortlarla çıkan Norveç kadın millileri, Avrupa Hentbol Federasyonu Disiplin Komitesi 1500 euro para cezasına çarptırdı. Üçüncülük maçında 'uygunsuz kıyafet vakası' yaşandığı kaydedilen açıklamada, şortların 'uluslararası federasyonun plaj hentbolu oyun kurallarında tanımlanan sporcu forması yönetmeliğine uygun olmadığına' dikkat çekildi.

Norveçli kadın milli Katinka Haltvik ise madalya maçında bir duruş sergilemek istediklerini belirterek "Kendiliğinden gelişti. 'Hadi yapalım ve ne olacağını görelim' diye karar verdik" dedi.

Norveçli federasyon başkanı: Kadınlar hala bunlarla uğraşmamalı

Bikini zorunluluğunu ve para cezasını 'utanç verici' diye niteleyen Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kåre Geir Lio, "Kadınların hala bununla uğraşmak zorunda kalması çok üzücü" diye ekledi. Diğer yandan 'kadın takımının erkek takımı gibi Norveç'teki antrenman ve müsabakalarda istedikleri şekilde giyinebileceğini, ama yurtdışında maça çıktığında Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun kurallarına tabi olduğunu' söyledi.

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'Kadın millilerle gurur duyuyoruz'

'Oyuncuların maçtan 10 dakika önce attığı mesajla durumdan haberdar olduklarını, artık yeter diyen kadın millilerle gurur duyduklarını ve takıma tam destek verdiklerini' belirten Lio, 'ülke olarak 2006'dan beri şort giyilmesinin resmi kabulü için kampanya yürüttüklerini' hatırlattı. 'Uluslararası federasyonun kasımdaki olağanüstü kongresinde forma kurallarının değişmesi için önerge vereceklerini' vurguladı.

'Sporun ataerkil düzeni hala değişmedi'

Norveç Kültür Bakanı Abid Raja, "Çok saçma! Spor dünyasının modası geçmiş uluslararası ataerkil düzeninde daha ne kadar değişim gerekiyor" diye tweetledi.

Dette er fullstendig latterlig! Fy søren så mye holdningsendringer som må til i gammelgrodd internasjonalt gubbevelde i idretten! Herregud! Det verste er at de bare ikke skjønner likestillingspoenget en gang! Er’e mulig liksom?! https://t.co/40XKY0cEil — Abid Raja (@abidraja) July 19, 2021

Sosyal medyada da uluslararası federasyona hitaben Norveç kadın millilere destek mesajları yağdı.

Dear @ihf_info. 🤾🏻‍♀️

Can you please stop the forced bikini nonsense at your beach handball games?

It is embarrassing, disgraceful and sexist.

You are ruining both the sport and your own reputation.



Best Regards,

Lene Westgaard-Halle

Member of Parliament — Lene Westgaard-Halle (@LeneWestgaard) July 14, 2021

Norway's beach handball side got fined for wearing shorts instead of bikini bottoms at the Euro 2021.



The European federation said that the resulting outcry "is based on disinformation on the procedure."



This photo shows there's more wrong with the sport than 'procedure.' https://t.co/nXkeqklxPw — Manos Moschopoulos (@maledictus) July 20, 2021

@ihf_info Will you PLEASE tell us why it is necessary for the female beach handball players to wear bikini briefs? Why are the shorts the Norwegian team wore deemed unlawful? And why are the men allowed to wear regular shorts instead of Speedos? #Equality #misogyny — Johanne Brøsted (@JBrsted) July 20, 2021

Plaj sporlarında kadınlarla ilgili forma kuralları son dönemde tartışmalı bir mevzu haline geldi.

Plaj voleybolunda bikini yasağına karşı boykot vakası

Farklı bir örnek, martta Katar’da düzenlenen FIVB Doha Açık Plaj Voleybolu Turnuvası’nda yaşandı. Katar'ın kadın sporcuların bikini giymesini yasaklamasına karşı Alman milli takımının boykot tehdidinde bulunması üzerine Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) müdahalesiyle yasaktan çark edildi. Alman plaj voleybolcuları, bikiniyle yapılan sporun kıyafetini giymeyi yasaklayan tek ülkenin Katar olduğunu söyleyip "İşimizi yapmaya gidiyoruz, ancak iş kıyafetlerimizi giymemiz engelleniyor" tepkisini gösterdi.

Olimpiyatta forma serbestisi

Bu haftasonu başlayacak Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarında kadın plaj voleybolu takımları isterlerse bikini ya da mayo yahut tişört-şort giyerek maçlara çıkabilecek.