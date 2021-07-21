Antalya'da beş yıldızlı bir otele, aylar öncesinden yer ayırtıp ödeme yapan onlarca tatilci, otelin isminin ve yönetiminin değişmesiyle mağdur oldu. Yeni isimli otelde kayıtları ve ödemeleri görünmeyen 50'den fazla kişi şikayetçi oldu.

Türkiye’nin farklı kentlerinden bir çok tatilci, bayram tatilini geçirmek için Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı.

Vatandaşların çoğu ödemesini peşin yaptı. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla tatil yapmak üzere otellerine gelen tatilciler mağduriyet yaşadı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre tatilcilerin ödeme yaptıkları otelin bir süre önce ismi ve yönetimi değişti. Otel yönetimi ile görüşen onlarca tatilci kayıtlarının olmadığı için odalarına yerleşemedi.

Otelin girişinde çocuklarıyla mağdur olan yaklaşık 50’nin üzerinde aile, paralarını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu.

Vatandaşlar mağdur oldukları anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Otelin ismi değişince onlarca tatilci mağdur oldu: 'Dolandırıldık, gelen herkes geri dönüyor' https://t.co/SalxnweavI pic.twitter.com/4UQ4547COU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 21, 2021

Görüntüyü çeken bir kadın , “Otel burası arkadaşlar mağdur olduk, dolandırıldık. Görüldüğü üzere çocuklar falan perişan herkes. 1 yaşında çocuklar rezil oluyor. Gelen herkes geri dönüyor” diye konuştu.

Otel yetkilileri ise müşterilere isimlerinin ve rezervasyonlarının kendilerinde görünmediğini ileri sürdü.