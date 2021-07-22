Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yaptılar

Kurban Bayramı'nda Salda Gölü'nü ziyarete gelenlerden bir grup, yasağa rağman göl kenarında nargile içip, çamur banyosu yaptı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Halk plajına gelen bazı ziyaretçiler sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle geldi.

Bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü.

Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.