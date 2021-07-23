Kurban Bayramı’nda tatilciler akın etti, 3 günde 200 ton çöp toplandı

Kurban Bayramı'nda Tekirdağ'ın tatil beldesi Kumbağ tatilcilerin akınına uğradı. Normal nüfusu 2 bin 500 olan mahalleye 100 binin üzerinde tatilci geldi. Belediye ekipleri Kumbağ’da, üç günde 200 ton çöp topladı.