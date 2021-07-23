İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminde sır mektup ortaya çıktı

Sabah'tan Atakan Irmak imzalı haberine göre, İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Mahkeme sanıklardan Mehmet Sebe'nin ifadesinin alınması ve İbrahim Tatlıses'in bilgisine başvurulması için ileri bir tarihe aldı.

'Hayatınız büyük tehlikede'

Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açmıştı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istenenen iddianamede İbrahim Tatlıses'e iletilen mektubu veren Ali Tekin Akkoyunlu'nun, 'İbrahim abi bu mektubu okuyun hayatınız büyük tehlikede' şeklinde konuştuğu ve Tatlıses'in de, 'Ben onu neden onu arayacağım o beni arasın' dediği görüldü.

İstanbul Cumhuruyet Başsavcılığı tarafından açılan dava kapsamında Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada heyet karşısına çıkan Ali Tekin Akkoyunlu, şunları söyledi:

"Ben kesinlikle hiçbir şekilde İbrahim Tatlıses'ten para talep etmedim. Sadece Abdullah Uçmak bana isim ve telefon numarası yazılı not şeklinde başkasının kartviziti arkasına yazılı notu vermemi istedi. Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Bende kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok."

Ne olmuştu?

Tatlıses, 14 Mart 2011'de İbo Show programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.