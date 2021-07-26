Gaz pedalı takılı kalan TIR'ın yükü aracın üzerine düştü: Şoför ezilerek hayatını kaybetti

Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Eskişehir den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin Çiftçi yönetimindeki çelik saç yüklü TIR’ın gaz pedalı takılı kaldı. Yokuş aşağı hızlanan TIR’ın keskin virajdan döndüğü sırada, dorsesinde yüklü her biri 3’er ton ağırlığındaki Çelik saç makaraları, dorseden karşı yöne düştü.

Düşen Çelik makaralardan biri İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Müslüm Kaptan yönetimindeki otomobilin ön kısmına düştü. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

30 kilometre sonra durdu

© DHA Kereste yüklü TIR devrildi: TEM Otoyolu ulaşıma kapandı sürücüsü Hüseyin Çiftçi, aracı durdurmak istese de durduramadı. Sürücü, uyarı flaşörleri yakıp diğer sürücüleri uyardı. Bariyerlere de TIR’ı sürttüren sürücü aracı bir türlü durduramayınca yoluna devam etti. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, ikinci bir kazaya neden olmadan durabildi.

Otomobilin olduğu olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İtfaiye ekipleri ise sürücünün cenazesini sıkıştığı yerden kurtardılar. Cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. TIR’ın sürücüsü Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, "Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu" dedi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.