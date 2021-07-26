Çin'i In-Fa tayfunu vurdu: 1.5 milyondan fazla insan tahliye edildi

Çin Şanghay'ı vuran In-fa Tayfunu, Şangay'ın güneybatısında yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarlar oluşturdu. Eyalet hükümetine göre, Zhejiang'da 1.5 milyondan fazla insan güvenli bölgelere nakledildi. Şangay'ın güney tarafındaki Fengxian Bölgesi'ndeki yaklaşık 330 bin sakin tahliye edildi.

Havalimanları kapatıldı

Fırtına, öğle saatlerinden kısa bir süre sonra, ticaret merkezi Şangay'ın güneyindeki Zhoushan şehrine vardı. Yetkililer, Şangay'ın iki uluslararası havalimanını kapattı ve yüzlerce uçuş iptal edildi. Tren seferleri de durduruldu ve bölge sakinleri evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.

Eyalet hükümeti 23 ilçe ve ilçede olası dağ selleri konusunda uyardı. Yaklaşık 10 bin kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği komşu Jiangsu eyaletinde de bir uyarı yayınlandı. Tarımdaki kayıpların ağır olması beklenmesine rağmen, herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmedi. Tayfun daha önce Tayvan'ı da vurmuştu.

Çin'in orta bölgelerinde kurtarma çalışmaları devam ediyordu ve 12'si şehrin metro istasyonunda olmak üzere en az 63 kişinin ölümüne neden olan sel sonrasında Zhengzhou şehrine erzak kamyonlarıyla taşınıyordu.