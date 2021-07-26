Rusya için bir ilk: Pirs modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı

Rusya’nın 20 yıldır yörüngede faaliyette olan ‘Pirs’ isimli modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrıldı. Rusya böylece ilk kez eski bir modülünü UUİ’den ayırmış oldu.

Progress MS-16 kargo aracı Pirs modülü ile birlikte bugün 13.56'da Zvezda modülünün alt bölümünden ayrıldı. Böylelikle bir ilk yaşandı, ayrıca UUİ’nin Rusya’ya ait bölümünde de 29 Temmuz’da ‘Nauka’ isimli çok amaçlı laboratuvar modülünün bağlanması için yer açılmış oldu.

#Pirs was launched in 2001 being one of the ISS long-livers. It has worked as part of the Russian segment for almost 20 years.



The module, built by #RSCEnergia, was used as an additional berthing port for Soyuz and Progress vehicles, as well as an airlock for spacewalks. https://t.co/EqJeAHwm2g — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 26, 2021

​Progress aracı 17:42’de atmosfere girecek ve yanmaya başlayacak. Uzay aracının yanmayan kısımlarının Pasifik Okyanusu’nun güneyine, yani Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’dan 3 bin 630 kilometre uzaklıktaki bir noktaya, ‘uzayaracı mezarlığı’ olarak bilinen bir yere düşmesi bekleniyor.

Pirs modülü 2001 yılında UUİ’ye bağlanmıştı. Bu modül Rus kozmonotlar tarafından uzay yürüyüşüne çıkarken 52 kez kullanılmıştı.

Rusya 2025 yılı itibarıyla UUİ’deki bölümünü bırakmak ve kendi istasyonunu kurmaya başlamak istiyor.