Mısır’da canlı yayındaki muhabire motorsiklet çarptı

Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürdü.

Motorsiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi.