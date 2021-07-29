Google, ofise dönüşleri erteledi: Çalışanlardan aşı olmalarını isteyecek

Google, çalışanlarının ofise dönüşünü ekim ortasına kadar erteleme kararı aldı. Kararla birlikte firma, tüm çalışanlarının belirlenen tarihte ofise dönebilmesi için Kovid-19'a aşılanmış olma şartını da getirdi.
Industry shift incoming https://t.co/ht0ltU7Lmu— bletchley punk (@alicegoldfuss) July 28, 2021
CEO Sundar Pichai, Google'ın dünya çapındaki 130 binden fazla çalışanına gönderdiği bir e-postada, şirketin artık iş gücünün çoğunu ofislerine geri döndürmeyi hedeflediklerini belirtti. Pichai, önceki hedef tarihi olan 1 Eylül'ü 18 Ekim olarak yeniden belirledi.
'Verileri dikkatle izlemeye devam edeceğiz'
Pichai, “Bu erteleme, ihtiyaç duyanlar için esneklik sağlarken işe geri dönmemize de zaman tanıyacak. Verileri dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve tam ofise dönüş planlarımıza geçmeden en az 30 gün önce sizi bilgilendireceğiz” dedi.
İlk olarak ABD'deki ofislerde uygulanacak
Şirket, tıbbi veya farklı nedenlerle aşılanamayan çalışanları için ise istisnai bir süreç uygulanacağını da bildirdi.
Çalışanlara gönderdiği e-postada Pichai, "Aşı olmak, kendimizi ve toplumlarımızı önümüzdeki aylarda sağlıklı tutmanın en önemli yollarından biri" ifadelerini kullandı.
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