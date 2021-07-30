Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak

Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."

Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır.



Galatasaray ve Fraport TAV @Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz. pic.twitter.com/H15iyX7xsb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2021

​Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili, "Hep birlikte, yeniden yeşerteceğiz umutları" paylaşımında bulundu.

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