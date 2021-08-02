Türkiye genelinde elektrik kesintileri

Orman yangınları mücadele eden illerin de aralarında olduğu pek çok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine şu anda ulaşılamıyor. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintilerinin kaynağı arıza kaynaklı. Kesintiler hakkında ekiplerin çalıştığı ve 1 saat içinde enerji verileceği belirtiliyor.

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik kesinti haritası kırmızıya dönmüş durumda.

AA'nın haberine göre de yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade etti.