Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yıllık basın toplantısını düzenledi: Çavuşoğlu yakında Moskova’ya gelecek

ABD'li diplomatlar, tüm ahlak kurallarına aykırı şekilde diğer ülkelere Rusya'yla bağları koparma çağrısı yapıyor

Lavrov, ABD'li diplomatların tüm ahlak kurallarına aykırı bir şekilde her ülkeye Rusya ve Çin'le işbirliğini sonlandırma çağrıları yapmaktan çekinmediğini belirtti.

Lavrov, "ABD'li diplomatlar, tüm kuralları ve düzenlemeleri çiğneyerek mikrofonu eline alıp büyükelçi olarak görev yaptığı ülkenin Rusya'yla ilişkileri kesmesi gerektiğini söylemekten çekinmiyor. Buna bazen Çin de dahil ediliyor. Dışişleri Bakanı Pompeo Afrika'ya yaptığı bir ziyarette Afrikalılardan Rusya ve Çin'le ticaret yapmamalarını talep etmişti" diye konuştu.

Lavrov'a ABD'li diplomatların Rusya'nın Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı dostça bir tutum içinde olmadığına dair sözlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da soruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD'li diplomatlar Yunanistan ve Kıbrıs'ta böyle konuşuyorlarsa, herhangi bir ülkede de böyle konuşurlar. Bu ülkelerin Rusya'nın onların rakibi olduğuna veya onlara karşı dostça olmayan bir politika izlediğine ikna olmalarını sağlayacak bir neden görmüyorum. Onları buna ikna etmeye çalışıyorlar ancak sağduyulu politikacılar, sadece sorun yaratılmaya, Rusya'dan bir düşman yaratılmaya çalışıldığını elbette görüyorlar" yanıtını verdi.

Lavrov, bu tür yöntemleri diplomasi anlayışıyla bağdaşmayan 'kaba kamusal baskı' olarak niteleyerek her ülkenin 'büyük ağabeylerini' incitme korkusuyla bu çağrılara kamuoyu önünde karşılık veremediğinin altını çizdi.