Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yıllık basın toplantısını düzenledi: Çavuşoğlu yakında Moskova’ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden döneminden beklentilerine ilişkin bir soru üstüne ise, nükleer cephanelerde kesinti içeren Yeni Start anlaşmasının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair Biden yönetiminden somut teklifler bekleyeceklerini kaydetti.

Lavrov şunları söyledi: “Biden yönetiminin bizimle bu konuda (nükleer silahların yayılmasının engellenmesinde) diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu duyuyoruz. Geçerlilik süresi şubat ayında dolmadan Yeni Start anlaşmasının uzatılması üstünde anlaşmaya çalışılması da buna dahil. Somut öneriler bekleyeceğiz, bizim durduğumuz nokta oldukça iyi biliniyor ve geçerliliğini de koruyor.”

💬 #Lavrov: We heard about @JoeBiden administration’s plans to resume dialogue with us on #ArmsControl, including plans to extend the #NewSTART Treaty. We will be waiting for concrete proposals. Our position is well-known. https://t.co/xhybcGbNn3 #LavrovPresser #Outcomes2020 pic.twitter.com/sFqQvJggM5