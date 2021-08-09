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https://tr.sputniknews.com/20210809/belarus-lideri-lukasenko-muhalefet-darbe-planliyordu-1045199279.html
Belarus lideri Lukaşenko: Muhalefet darbe planlıyordu
Belarus lideri Lukaşenko: Muhalefet darbe planlıyordu
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalefetin geçen yıl bugün gerçekleştirilen ve yoğun protestolara sebep olan seçimler öncesinde darbe planı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T13:38+0300
2021-08-09T15:10+0300
avrupa
dünya
haberler
politika
aleksandr lukaşenko
belarus
seçimler
muhalefet
darbe
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Lukaşenko, görevindeki altıncı dönemin birinci yıldönümü olan bugün yıllık basın toplantısı düzenledi ve konuşmasında geçen yılki seçimleri savunarak muhalefeti darbe hazırlığı yapmakla suçladı.Lukaşenko, “Biz o zamanlar seçim hazırlığı yapıyorduk ve tamamen şeffaf ve siyasi yaşamın demokratikleştirildiği koşullarda bir seçim gerçekleştirdik. Birileri adil seçimler için hazırlanırken diğerleri de darbe için yönetimin indirilmesi çağrısı yapıyordu” ifadelerini kullandı.Belarus lideri, geçen yıl gerçekleştirilen seçimleri adil bir şekilde kazandığını, şiddetli bir ayaklanma karşısında da ülkesini savunduğunu ifade etti.Belarus’ta Lukaşenko’nun yeniden devlet başkanlığına seçilmesinin ardından aylar süren protestolar gerçekleştirildi, bu protestoların en büyüğüne 200 bin kişi katıldı. Belaruslu yetkililerin müdahalesi sonucunda 35 binden fazla kişi gözaltına alındı. Belaruslu Muhalif Svetlana Tihanovskaya da bu dönemde Litvanya’ya gitti.Öte yandan Belarus geçen mart ayında Litvanya’dan Tihanovskaya’yı iade etmesini talep etmişti. Belaruslu muhalif lider, yasadaki anayasal düzeni devirmeye yönelik çağrıları içeren madde uyarınca uluslararası çapta aranan kişiler listesine alınmıştı. Litvanya Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin siyasi mültecileri otoriter rejimlere iade etme niyetinde olmadığını açıklamıştı.Belarus'ta 9 Ağustos 2020’deki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, Lukaşenko'nun görevden alınması ve yeniden seçim yapılması için girişimlerde bulunuyor.Batılı ülkeler de hem açıklamaları hem de yaptırım uygulamaları ile bu süreçte açık bir biçimde Tihanovskaya’nın yanında yer aldı. Tihanovskaya, hâlâ seçimlerin hemen ardından gittiği Litvanya'da yaşıyor.‘Kiev, Belarus’a eğittiği militanları ve silahlar gönderdi’Öte yandan Lukaşenko, “Sen (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy) Batı’nın izinden gittin, onları destekledin. Fakat ne diye Ukrayna’da militanları eğitiyor, buraya, bize silah gönderiyorsun?” dedi.‘Ukrayna kırmızı çizgiyi geçti’Lukaşenko konuşmasında Belarus’la uçuşları yasaklayarak Ukrayna’nın kırmızı çizgiyi geçtiğini de söyledi.‘Çok yakında görevimden ayrılacağım’Lukaşenko, çok yakında devlet başkanlığı görevinden ayrılacağını, ancak ülkesinin bölünmeye başlayacağından endişe duyduğunu ifade etti.Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Lukaşenko, koltuğa parmakları morarırcasına tutunmak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, “Yakında, çok yakında” dedi, fakat net bir tarih vermedi.Lukaşenko, “Belarus halkı kimi seçerse devlet başkanı o olur. Bu gerçekten de böyle. Halk kime oy verirse. Bu arada benim hangi pozisyonda olacağıma da karar vermiş değilim. Dürüst söylüyorum. Düşünüyorum. Bulunduğum görev sonsuz bir görev değil” dedi.Lukaşenko daha önce oğullarını halefleri olmaya hazırlamadığını söylemişti.
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avrupa, haberler, aleksandr lukaşenko, belarus, seçimler, muhalefet, darbe

Belarus lideri Lukaşenko: Muhalefet darbe planlıyordu

13:38 09.08.2021 (güncellendi: 15:10 09.08.2021)
© AFP 2021 / PAVEL ORLOVSKYBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021 / PAVEL ORLOVSKY
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalefetin geçen yıl bugün gerçekleştirilen ve yoğun protestolara sebep olan seçimler öncesinde darbe planı yaptığını söyledi.
Lukaşenko, görevindeki altıncı dönemin birinci yıldönümü olan bugün yıllık basın toplantısı düzenledi ve konuşmasında geçen yılki seçimleri savunarak muhalefeti darbe hazırlığı yapmakla suçladı.
Lukaşenko, “Biz o zamanlar seçim hazırlığı yapıyorduk ve tamamen şeffaf ve siyasi yaşamın demokratikleştirildiği koşullarda bir seçim gerçekleştirdik. Birileri adil seçimler için hazırlanırken diğerleri de darbe için yönetimin indirilmesi çağrısı yapıyordu” ifadelerini kullandı.
Belarus lideri, geçen yıl gerçekleştirilen seçimleri adil bir şekilde kazandığını, şiddetli bir ayaklanma karşısında da ülkesini savunduğunu ifade etti.
Belarus’ta Lukaşenko’nun yeniden devlet başkanlığına seçilmesinin ardından aylar süren protestolar gerçekleştirildi, bu protestoların en büyüğüne 200 bin kişi katıldı. Belaruslu yetkililerin müdahalesi sonucunda 35 binden fazla kişi gözaltına alındı. Belaruslu Muhalif Svetlana Tihanovskaya da bu dönemde Litvanya’ya gitti.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2021
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Belarus lideri Lukaşenko'dan talimat: Sınırları kapatın
5 Ağustos, 15:49
Öte yandan Belarus geçen mart ayında Litvanya’dan Tihanovskaya’yı iade etmesini talep etmişti. Belaruslu muhalif lider, yasadaki anayasal düzeni devirmeye yönelik çağrıları içeren madde uyarınca uluslararası çapta aranan kişiler listesine alınmıştı. Litvanya Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin siyasi mültecileri otoriter rejimlere iade etme niyetinde olmadığını açıklamıştı.
Belarus'ta 9 Ağustos 2020’deki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, Lukaşenko'nun görevden alınması ve yeniden seçim yapılması için girişimlerde bulunuyor.
Batılı ülkeler de hem açıklamaları hem de yaptırım uygulamaları ile bu süreçte açık bir biçimde Tihanovskaya’nın yanında yer aldı. Tihanovskaya, hâlâ seçimlerin hemen ardından gittiği Litvanya'da yaşıyor.

‘Kiev, Belarus’a eğittiği militanları ve silahlar gönderdi’

Öte yandan Lukaşenko, “Sen (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy) Batı’nın izinden gittin, onları destekledin. Fakat ne diye Ukrayna’da militanları eğitiyor, buraya, bize silah gönderiyorsun?” dedi.

‘Ukrayna kırmızı çizgiyi geçti’

Lukaşenko konuşmasında Belarus’la uçuşları yasaklayarak Ukrayna’nın kırmızı çizgiyi geçtiğini de söyledi.

‘Çok yakında görevimden ayrılacağım’

Aleksandr Lukaşenko - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2021
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13 Temmuz, 14:28

Lukaşenko, çok yakında devlet başkanlığı görevinden ayrılacağını, ancak ülkesinin bölünmeye başlayacağından endişe duyduğunu ifade etti.

Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Lukaşenko, koltuğa parmakları morarırcasına tutunmak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, “Yakında, çok yakında” dedi, fakat net bir tarih vermedi.
Lukaşenko, “Belarus halkı kimi seçerse devlet başkanı o olur. Bu gerçekten de böyle. Halk kime oy verirse. Bu arada benim hangi pozisyonda olacağıma da karar vermiş değilim. Dürüst söylüyorum. Düşünüyorum. Bulunduğum görev sonsuz bir görev değil” dedi.
Lukaşenko daha önce oğullarını halefleri olmaya hazırlamadığını söylemişti.
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