Bolivya’ya Sputnik V aşısının ikinci bileşenin bir partisinin daha sevkiyatı yapıldı

Twitter’dan açıklama yapan Arce, “Söz verildiği gibi Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Bolivya’ya Sputnik V aşısının ikinci bileşeninin gerekli dozlarının sevkiyatını yaptı. Aşılar bölüm bölüm ulaştırılıyor ve gelecek haftalarda uygulanmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.Bolivya Sağlık Bakan Yardımcısı temmuz sonunda Sputnik V aşısının ilk bileşeninin başka aşılarla birleştirilmesi olasılığını incelediklerini söylemişti.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesine Rus Sputnik V aşısının ikinci bileşeninin bir partisinin daha sevkiyatının yapıldığını ifade etti.
Twitter’dan açıklama yapan Arce, “Söz verildiği gibi Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Bolivya’ya Sputnik V aşısının ikinci bileşeninin gerekli dozlarının sevkiyatını yaptı. Aşılar bölüm bölüm ulaştırılıyor ve gelecek haftalarda uygulanmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.
Bolivya Sağlık Bakan Yardımcısı temmuz sonunda Sputnik V aşısının ilk bileşeninin başka aşılarla birleştirilmesi olasılığını incelediklerini söylemişti.