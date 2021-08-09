https://tr.sputniknews.com/20210809/dunyanin-en-kucuk-bebegi-taburcu-oldu-1045197352.html

'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu

'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu

212 gram ağırlığında, 24 cm boyunda doğduğu için 'dünyanın en küçük bebeği' olarak anılan Kwek Yu Xuan, 13 ay yoğun bakım tedavisi gördükten sonra taburcu... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T09:28+0300

2021-08-09T09:28+0300

2021-08-09T09:37+0300

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taburcu

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Singapur'da, doğduğunda kilosu yalnızca bir elmanınki kadar olan ama şimdi 6.3 kilograma çıkan Yu Xuan, 40 değil 25 haftalıkken dünyaya geldi.Preeklampsi hastalığı teşhisi konan anne, çocuğunu acil sezaryen ile dünyaya getirmek durumunda kaldı. Preeklampsi hastalığı, hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon nedeniyle meydana geliyor.​Yaşama şansı düşük bulunsa da hayata tutunmayı başaran Yu Xuan çeşitli tedavilere görüp makinelere bağlı yaşadığı 13 ayın ardından, hâlâ kronik solunum rahatsızlığı yaşasa da artık durumu yeterince iyi olduğu için evine gönderildi.​Yu Xuan'ın, bir de oğulları olan ailesi 13 aylık bu hastane masrafını, kampanya ile toplanan 270 bin 601 dolarlık bağış sayesinde ödeyebilmişti.'Dünyanın en küçük bebeği' unvanı Yu Xuan'dan önce ABD'de 2018'de 245 gram doğan bir diğer kız çocuğuna aitti.

singapur

bebek

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asya & pasifik, haberler, singapur, bebek, taburcu