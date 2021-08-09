https://tr.sputniknews.com/20210809/ingilterede-asi-karsitlari-bbc-binasini-basmaya-calisti-1045204419.html

İngiltere’de aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı

İngiltere’de aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları, İngiliz medya kuruluşu BBC’ye ait televizyon stüdyolarını basmaya çalıştı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T22:46+0300

2021-08-09T22:46+0300

2021-08-09T22:46+0300

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İngiltere’de aşı karşıtı protestocular, başkent Londra’nın batısındaki White City’de bulunan İngiliz medya kuruluşu BBC'ye ait televizyon stüdyolarına zorla girmeye çalıştı. Çok sayıda gösterici BBC'ye ait binaya yürümeden önce Shepherds Bush Green Meydanı'nda toplanarak, aşı pasaportlarını ve çocuklara yönelik aşıları protesto etti.Protestolar sırasında bir grup göstericinin binaya girmeye çalışması ile polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir grup göstericinin yerel saatle 13.00 itibariyle toplanarak bina önüne geldiğini belirtti. Polis, olayda kimsenin gözaltına alınmadığını ancak görevlilerin durumu izlemeye devam edeceklerini belirtti.

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avrupa, haberler, bbc, aşı karşıtlığı, londra, ingiltere