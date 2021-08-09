Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/iran-cumhurbaskani-reisinin-yardimcisi-muhbir-de-reisi-gibi-abdnin-yaptirim-listesinde-1045203957.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı Muhbir de Reisi gibi ABD'nin yaptırım listesinde
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı Muhbir de Reisi gibi ABD'nin yaptırım listesinde
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığına atadığı Muhbir ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirdiği İsmaili'nin... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T21:51+0300
2021-08-10T20:19+0300
dünya
haberler
ekonomi
ortadoğu
iran
ibrahim reisi
abd
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cb4cdc0826c1ca581bbe716b7a27619b.jpg
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı'na atadığı Muhammed Muhbir, Ocak 2021'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirilen Gulam Hüseyin İsmaili de insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 2011'den beri AB'nin yaptırım listesinde yer alıyor.ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" iddia ederek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.AB Konseyi de İsmaili hakkında getirdiği "seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması" gibi kararları içeren yaptırımların, 13 Nisan 2022'ye kadar uzatıldığını bildirmişti.Cumhurbaşkanı Reisi ise "1979'daki devrimin ardından siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol" nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
iran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_3cc89107a3007fac0951370d7c20d445.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, ortadoğu, iran, ibrahim reisi, abd, yaptırım

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı Muhbir de Reisi gibi ABD'nin yaptırım listesinde

21:51 09.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripourİbrahim Reisi
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripour
Abone ol
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığına atadığı Muhbir ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirdiği İsmaili'nin, Reisi gibi yaptırım listesinde yer alan isimler olması dikkati çekiyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı'na atadığı Muhammed Muhbir, Ocak 2021'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirilen Gulam Hüseyin İsmaili de insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 2011'den beri AB'nin yaptırım listesinde yer alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" iddia ederek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.
AB Konseyi de İsmaili hakkında getirdiği "seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması" gibi kararları içeren yaptırımların, 13 Nisan 2022'ye kadar uzatıldığını bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Reisi ise "1979'daki devrimin ardından siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol" nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var