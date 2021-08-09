https://tr.sputniknews.com/20210809/iran-cumhurbaskani-reisinin-yardimcisi-muhbir-de-reisi-gibi-abdnin-yaptirim-listesinde-1045203957.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı Muhbir de Reisi gibi ABD'nin yaptırım listesinde

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı Muhbir de Reisi gibi ABD'nin yaptırım listesinde

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığına atadığı Muhbir ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirdiği İsmaili'nin... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T21:51+0300

2021-08-09T21:51+0300

2021-08-10T20:19+0300

dünya

haberler

ekonomi

ortadoğu

iran

ibrahim reisi

abd

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cb4cdc0826c1ca581bbe716b7a27619b.jpg

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı'na atadığı Muhammed Muhbir, Ocak 2021'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirilen Gulam Hüseyin İsmaili de insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 2011'den beri AB'nin yaptırım listesinde yer alıyor.ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" iddia ederek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.AB Konseyi de İsmaili hakkında getirdiği "seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması" gibi kararları içeren yaptırımların, 13 Nisan 2022'ye kadar uzatıldığını bildirmişti.Cumhurbaşkanı Reisi ise "1979'daki devrimin ardından siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol" nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

iran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, ortadoğu, iran, ibrahim reisi, abd, yaptırım