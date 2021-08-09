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https://tr.sputniknews.com/20210809/muglada-orman-cevresinde-mola-verilmesi-yasaklandi-1045200772.html
Muğla’da orman çevresinde mola verilmesi yasaklandı
Muğla’da orman çevresinde mola verilmesi yasaklandı
Muğla Valiliği tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir ay boyunca, ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T15:30+0300
2021-08-09T15:30+0300
türkiye
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muğla
marmaris
orman yangını
piknik
mola
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Muğla Valiliği tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir ay boyunca, ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan ek tedbir kararlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Vali Tavlı, açıklamasında, "Son günlerde ülkemizdeki birçok ilde orman yangınları yaşanması ve önümüzdeki günlerde ilimizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam edecek olması nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Muğla il sınırları içerisindeki ormanlık sahalara 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında görevliler dışındaki kişilerin girmesi ve ilimizdeki ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı" dedi.'Tüm tedbirler eksiksiz alınacak'Muğla genelinde, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığına dikkati çeken Vali Tavlı, "Orman alanlarına yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da yasak getirildi. Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirin alınması sağlanacak, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı tüm tedbirler alınarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır. Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü, askeri birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan ve yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Bu araç, gereç ve ekipmanların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyon Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilçelerde kurulan kriz merkezleri tarafından yerine getirilecektir. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğindeki çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacaktır. İlçelerimizde kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. Vatandaşlarımız orman yangınları riski ve alınması gereken tedbirler konusunda tüm iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.Vali Tavlı, Muğla il sınırları içinde uygulanacak karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacağını kaydetti.
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türkiye, haberler, muğla, marmaris, orman yangını, piknik, mola

Muğla’da orman çevresinde mola verilmesi yasaklandı

15:30 09.08.2021
© Sputnik / Burcu OkutanMarmaris'teki orman yangını
Marmaris'teki orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Muğla Valiliği tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir ay boyunca, ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.
Muğla Valiliği tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir ay boyunca, ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan ek tedbir kararlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Vali Tavlı, açıklamasında, "Son günlerde ülkemizdeki birçok ilde orman yangınları yaşanması ve önümüzdeki günlerde ilimizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam edecek olması nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Muğla il sınırları içerisindeki ormanlık sahalara 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında görevliler dışındaki kişilerin girmesi ve ilimizdeki ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı" dedi.

'Tüm tedbirler eksiksiz alınacak'

Muğla genelinde, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığına dikkati çeken Vali Tavlı, "Orman alanlarına yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da yasak getirildi. Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirin alınması sağlanacak, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı tüm tedbirler alınarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır. Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü, askeri birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan ve yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Bu araç, gereç ve ekipmanların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyon Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilçelerde kurulan kriz merkezleri tarafından yerine getirilecektir. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğindeki çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacaktır. İlçelerimizde kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. Vatandaşlarımız orman yangınları riski ve alınması gereken tedbirler konusunda tüm iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.
Vali Tavlı, Muğla il sınırları içinde uygulanacak karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacağını kaydetti.
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