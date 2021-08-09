https://tr.sputniknews.com/20210809/taliban-5-kent-merkezini-ele-gecirmisti-bidenin-afganistandan-geri-cekilme-plani-aynen-devam-edecek-1045196076.html

Taliban, 5 kent merkezini ele geçirmişti: 'Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planı aynen devam edecek'

Taliban, 5 kent merkezini ele geçirmişti: 'Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planı aynen devam edecek'

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği kent sayısı 5'e yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T01:28+0300

2021-08-09T01:28+0300

2021-08-10T20:19+0300

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Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.Yetkililer Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.​Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükselmişti.Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20210805/rusya-talibanin-kabili-ele-gecirecek-gucu-yok-ilerlemesi-yavaslamaya-basliyor-1045168729.html

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