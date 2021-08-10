https://tr.sputniknews.com/20210810/abd-yemene-165-milyon-dolar-insani-yardim-yapacak-1045204900.html

ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak

ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak

Biden yönetimi, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'e 165 milyon dolar daha yardım yapacağını açıkladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T00:38+0300

2021-08-10T00:38+0300

2021-08-10T20:19+0300

dünya

haberler

ortadoğu

beyaz saray

abd

insani yardım

yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044173863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93950cdd8048902991f79fbd44cb24aa.jpg

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, yaptığı açıklamada, Yemen'de tekrar baş gösteren kıtlık tehlikesine karşı çabaları desteklediklerini ve ilave yardım yapacaklarını duyurdu.Birleşmiş Milletler (BM), dünyada en kötü kıtlıklardan birisiyle karşı karşıya olan Yemen'de insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi için 2021'de 4 milyar dolar gerektiği çağrısı yapıyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Ülkede 6 yıldan fazla süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

abd

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, ortadoğu, beyaz saray, abd, insani yardım, yemen