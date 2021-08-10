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ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak
ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak
Biden yönetimi, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'e 165 milyon dolar daha yardım yapacağını açıkladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T00:38+0300
2021-08-10T20:19+0300
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ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, yaptığı açıklamada, Yemen'de tekrar baş gösteren kıtlık tehlikesine karşı çabaları desteklediklerini ve ilave yardım yapacaklarını duyurdu.Birleşmiş Milletler (BM), dünyada en kötü kıtlıklardan birisiyle karşı karşıya olan Yemen'de insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi için 2021'de 4 milyar dolar gerektiği çağrısı yapıyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Ülkede 6 yıldan fazla süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.
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haberler, ortadoğu, beyaz saray, abd, insani yardım, yemen

ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak

00:38 10.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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Biden yönetimi, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'e 165 milyon dolar daha yardım yapacağını açıkladı.
ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, yaptığı açıklamada, Yemen'de tekrar baş gösteren kıtlık tehlikesine karşı çabaları desteklediklerini ve ilave yardım yapacaklarını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM), dünyada en kötü kıtlıklardan birisiyle karşı karşıya olan Yemen'de insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi için 2021'de 4 milyar dolar gerektiği çağrısı yapıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Ülkede 6 yıldan fazla süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.
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