Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/iran-cumhurbaskani-reisi-yabancilarin-bolgedeki-mudahalesi-gerginligi-artiriyor-1047739537.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde yabancıların bölgedeki müdahalesinin gerginliği artırdığını söyledi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T19:19+0300
2021-08-10T19:20+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
irak dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cb4cdc0826c1ca581bbe716b7a27619b.jpg
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ve Hüseyin ikili ilişkiler ve ay sonu Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan 'Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ni görüştü.Bölge ülkelerinin aralarındaki meseleleri çözmek için müzakere yapmalarının güvenliğe ve istikrara hizmet ettiğini belirten Reisi, "Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor ve tehdit oluşturuyor. Bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmadan iş birliği yapmaları güvenlik için gereklidir." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'taki sorunların çözülmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Irak'ın ilerlemesinden yana olduklarını kaydetti.Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 'Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ne davetini Reisi'ye vererek, bu toplantının siyasi sürecin korunması ve ekonominin ilerlemesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210810/iran-abd-ingiltere-ve-israil-bolgede-istikrarsizlik-yaratiyor-1047706771.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_3cc89107a3007fac0951370d7c20d445.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, ibrahim reisi, irak dışişleri bakanlığı

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor

19:19 10.08.2021 (güncellendi: 19:20 10.08.2021)
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripourİbrahim Reisi
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripour
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde yabancıların bölgedeki müdahalesinin gerginliği artırdığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ve Hüseyin ikili ilişkiler ve ay sonu Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan 'Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ni görüştü.
Bölge ülkelerinin aralarındaki meseleleri çözmek için müzakere yapmalarının güvenliğe ve istikrara hizmet ettiğini belirten Reisi, "Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor ve tehdit oluşturuyor. Bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmadan iş birliği yapmaları güvenlik için gereklidir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'taki sorunların çözülmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Irak'ın ilerlemesinden yana olduklarını kaydetti.
İran, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
POLİTİKA
İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor
19:06
5
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 'Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ne davetini Reisi'ye vererek, bu toplantının siyasi sürecin korunması ve ekonominin ilerlemesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.
610000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
20:21TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
20:16130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
20:09Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
20:06'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
19:51Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir
19:44Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak
19:42Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli
19:32İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı
19:30Mısır: Irak ile su kaynakları yönetimi alanında iş birliğine yoğunlaştık
19:19İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor
19:17New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldı
19:06İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor
19:00Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
18:59Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti