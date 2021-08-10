https://tr.sputniknews.com/20210810/iran-cumhurbaskani-reisi-yabancilarin-bolgedeki-mudahalesi-gerginligi-artiriyor-1047739537.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde yabancıların bölgedeki müdahalesinin gerginliği artırdığını söyledi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T19:19+0300

2021-08-10T19:19+0300

2021-08-10T19:20+0300

dünya

iran

ibrahim reisi

irak dışişleri bakanlığı

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ve Hüseyin ikili ilişkiler ve ay sonu Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan 'Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ni görüştü.Bölge ülkelerinin aralarındaki meseleleri çözmek için müzakere yapmalarının güvenliğe ve istikrara hizmet ettiğini belirten Reisi, "Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor ve tehdit oluşturuyor. Bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmadan iş birliği yapmaları güvenlik için gereklidir." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'taki sorunların çözülmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Irak'ın ilerlemesinden yana olduklarını kaydetti.Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 'Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ne davetini Reisi'ye vererek, bu toplantının siyasi sürecin korunması ve ekonominin ilerlemesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20210810/iran-abd-ingiltere-ve-israil-bolgede-istikrarsizlik-yaratiyor-1047706771.html

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iran, ibrahim reisi, irak dışişleri bakanlığı