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Jeffrey Epstein'ın seks ticareti ağının mağdurundan Prens Andrew'a dava
Jeffrey Epstein'ın seks ticareti ağının mağdurundan Prens Andrew'a dava
ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırıyla seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T11:00+0300
2021-08-10T20:19+0300
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ABD'li hedge fon yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein tarafından seks ticaretinde kullanıldığını ve 17 yaşındayken Britanya Prensi Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını 2014'te ifşa etmiş olan Virginia Giuffre, Manhattan bölge mahkemesinde açtığı davada, York Dükü tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve darp edildiği şikayetinde bulundu. Evlenmeden önceki soyadı Roberts olan Giuffre, New York eyaletinin Çocuk Mağdurlar Yasası'na dayanarak açtığı davayla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Prens Andrew'un bana yaptıklarıyla ilgili hesap vermesini istiyorum. Güçlüler ve zenginler, eylemlerinden sorumlu tutulmaktan muaf değildir. Umarım diğer kurbanlar, sessizlik ve korku içinde yaşamadan, konuşarak ve adalet talep ederek hayatlarını geri almanın mümkün olduğunu görürler." Temmuz 2019'da Epstein onlarca kız ve kadın istismardan gözaltına alındığında kendisine uzanan iddialarla ilgili BBC'ye mülakat veren Prens Andrew (61), Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını savunurken cinsel saldırı suçlamalarını kesin dille reddetmişti. Ancak ardından Britanya kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmak zorunda kalmıştı.Epstein'ın 66 yaşında hapiste yargılanmayı beklerken Ağustos 2019'da şüpheli şekilde hücresinde ölü bulunmasının ardından savcılar, Prens Andrew'un davayla ilgili işbirliği yapmadığını açıklamıştı. Epstein'ın istismarının ve seks ticareti ağının 16 yaşından itibaren 2000-2002 arasında kurbanı olduğunu söyleyen Giuffre, dava başvurusunda, Epstein'ın kendisini Prens Andrew ile tanışması için Londra'ya getirip uzun zamandır birlikte olduğu Britanyalı medya baronu Robert Maxwell'in sosyetik kızı Ghislaine Maxwell'in yardımıyla seks kölesi olarak esir aldığını, Prens Andrew'un, kendisini, Maxwell'in Londra'daki evinde istemediği halde cinsel ilişkiye girmeye zorladığını, Epstein'ın Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki malikanesinde ve Virjin Adaları'nda sahip olduğu özel adada taciz ettiğini, Epstein, Maxwell ve Andrew'un açık veya zımni tehditleri karşısında itaat etmemesinin sonuçlarından korkarak Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını sıralayarak şöyle dedi:"Andrew'un zenginliği, gücü, konumu ve bağlantıları, kendisini koruyacak kimsesi olmayan, korkmuş, savunmasız bir çocuğu istismar etmesine olanak sağladı."Dava başvurusuna basında çok sık kullanılan, Maxwell geride gülümserken Prens Andrew'un pembe üst giymiş Giuffre'ye sarıldığı fotoğraf da eklendi.​
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haberler, avrupa, abd

Jeffrey Epstein'ın seks ticareti ağının mağdurundan Prens Andrew'a dava

11:00 10.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
© AFP 2021 / JOHN THYSPrens Andrew
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AFP 2021 / JOHN THYS
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ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırıyla seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ilk itham eden mağdur Virginia Giuffre, Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew'a dava açtı. 
ABD'li hedge fon yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein tarafından seks ticaretinde kullanıldığını ve 17 yaşındayken Britanya Prensi Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını 2014'te ifşa etmiş olan Virginia Giuffre, Manhattan bölge mahkemesinde açtığı davada, York Dükü tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve darp edildiği şikayetinde bulundu.
Evlenmeden önceki soyadı Roberts olan Giuffre, New York eyaletinin Çocuk Mağdurlar Yasası'na dayanarak açtığı davayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Prens Andrew'un bana yaptıklarıyla ilgili hesap vermesini istiyorum. Güçlüler ve zenginler, eylemlerinden sorumlu tutulmaktan muaf değildir. Umarım diğer kurbanlar, sessizlik ve korku içinde yaşamadan, konuşarak ve adalet talep ederek hayatlarını geri almanın mümkün olduğunu görürler."
Temmuz 2019'da Epstein onlarca kız ve kadın istismardan gözaltına alındığında kendisine uzanan iddialarla ilgili BBC'ye mülakat veren Prens Andrew (61), Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını savunurken cinsel saldırı suçlamalarını kesin dille reddetmişti. Ancak ardından Britanya kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmak zorunda kalmıştı.
Epstein'ın 66 yaşında hapiste yargılanmayı beklerken Ağustos 2019'da şüpheli şekilde hücresinde ölü bulunmasının ardından savcılar, Prens Andrew'un davayla ilgili işbirliği yapmadığını açıklamıştı.
Epstein'ın istismarının ve seks ticareti ağının 16 yaşından itibaren 2000-2002 arasında kurbanı olduğunu söyleyen Giuffre, dava başvurusunda, Epstein'ın kendisini Prens Andrew ile tanışması için Londra'ya getirip uzun zamandır birlikte olduğu Britanyalı medya baronu Robert Maxwell'in sosyetik kızı Ghislaine Maxwell'in yardımıyla seks kölesi olarak esir aldığını, Prens Andrew'un, kendisini, Maxwell'in Londra'daki evinde istemediği halde cinsel ilişkiye girmeye zorladığını, Epstein'ın Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki malikanesinde ve Virjin Adaları'nda sahip olduğu özel adada taciz ettiğini, Epstein, Maxwell ve Andrew'un açık veya zımni tehditleri karşısında itaat etmemesinin sonuçlarından korkarak Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını sıralayarak şöyle dedi:
"Andrew'un zenginliği, gücü, konumu ve bağlantıları, kendisini koruyacak kimsesi olmayan, korkmuş, savunmasız bir çocuğu istismar etmesine olanak sağladı."
Dava başvurusuna basında çok sık kullanılan, Maxwell geride gülümserken Prens Andrew'un pembe üst giymiş Giuffre'ye sarıldığı fotoğraf da eklendi.
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