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Manavgat yangın - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210810/kocaelide-agaclik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1047905662.html
Kocaeli’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T22:28+0300
2021-08-10T22:32+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
kocaeli
yangın
orman yangını
jandarma
yangın söndürme
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Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde yolun kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ağaçlık alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplere, olay yerindeki vatandaşlar da yardım etti. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. İhlas Haber Ajansı'na göre yangın söndürülünce ağaçlık alana atılan cam şişeler gün yüzüne çıktı. Jandarma ekipleri, ağaçlık alanın büyük bir bölümünün zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlattı
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kocaeli, yangın, orman yangını, jandarma, yangın söndürme

Kocaeli’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

22:28 10.08.2021 (güncellendi: 22:32 10.08.2021)
© İHAKocaeli'nde ağaçlı alanda yangın
Kocaeli'nde ağaçlı alanda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü.
Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde yolun kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ağaçlık alanı kısa sürede etkisi altına aldı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplere, olay yerindeki vatandaşlar da yardım etti.
Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. İhlas Haber Ajansı'na göre yangın söndürülünce ağaçlık alana atılan cam şişeler gün yüzüne çıktı. Jandarma ekipleri, ağaçlık alanın büyük bir bölümünün zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlattı
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