https://tr.sputniknews.com/20210810/kocaelide-agaclik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1047905662.html

Kocaeli’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T22:28+0300

2021-08-10T22:28+0300

2021-08-10T22:32+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

kocaeli

yangın

orman yangını

jandarma

yangın söndürme

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Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde yolun kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ağaçlık alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplere, olay yerindeki vatandaşlar da yardım etti. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. İhlas Haber Ajansı'na göre yangın söndürülünce ağaçlık alana atılan cam şişeler gün yüzüne çıktı. Jandarma ekipleri, ağaçlık alanın büyük bir bölümünün zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlattı

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kocaeli, yangın, orman yangını, jandarma, yangın söndürme