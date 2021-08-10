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Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 207 kişiye gözaltı
Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 207 kişiye gözaltı
Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında bazı bakanlık görevlilerin de bulunduğu 207 kişi gözaltına alındı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T02:40+0300
2021-08-10T12:15+0300
dünya
haberler
ortadoğu
suudi arabistan
yolsuzluk
rüşvet
gözaltı
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Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldı.Aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli bazı kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahısların yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.
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haberler, ortadoğu, suudi arabistan, yolsuzluk, rüşvet, gözaltı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 207 kişiye gözaltı

02:40 10.08.2021 (güncellendi: 12:15 10.08.2021)
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında bazı bakanlık görevlilerin de bulunduğu 207 kişi gözaltına alındı.
Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldı.
Aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli bazı kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahısların yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.
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