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https://tr.sputniknews.com/20210811/almanya-afganlarin-ulkeden-sinir-disi-edilmesini-gecici-sureligine-durdurdu-1047937480.html
Almanya, Afganların sınır dışı edilmesini durdurdu
Almanya, Afganların sınır dışı edilmesini durdurdu
Almanya, Taliban militanlarının Afganistan'da büyük kazanımlar elde etmesi nedeniyle, bölgedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Afgan göçmenlerin... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T15:59+0300
2021-08-11T16:18+0300
dünya
almanya
afganistan
ab
taliban
göçmen
sığınmacı
içişleri bakanlığı
mülteci
göç
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Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Afgan göçmenleri geri gönderme işlemlerini askıya alma kararı aldığını belirtti.Alter, açıklamasında Almanya'da bulunan yaklaşık 30 bin Afgan'ın geri gönderilmesinin planlandığını ifade etti.Sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, bakanlığın 'Almanya'daki Afganların, ülkeyi en kısa sürede terk etmesi gereken insanlar olduğu görüşünde olmaya devam ettiğini' söyledi. Alman haber ajansı DPA'nın bildirdiğine göre, 6 Afgan vatandaşının geçen hafta sınır dışı edilmesi planlandı, ancak süreç güvenlik gerekçesiyle ertelendi.Almanya Dışişleri Bakanlığı, genellikle reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar vermek için bazı ana kriterler sağlayan yeni bir 'sığınma değerlendirme raporu' üzerinde çalışıyor. DPA'ya göre, 2016'dan bu yana Almanya'ya iltica başvurusunda bulunamayan binden fazla Afgan göçmen kendi ülkelerine geri gönderildi.6 ülke bakanından AB'ye mektupGeçen hafta, 6 AB üyesi ülke, göçmenlerin Afganistan'a zorla sınır dışı edilmesinin, Kabil'deki hükümetin bu tür 'gönüllü olmayan geri dönüşleri' 3 ay süreyle askıya almasına rağmen devam etmesi gerektiğini savundu.Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın İçişleri Bakanları, 5 Ağustos tarihli bir mektupta AB yürütme organını, mültecilerin sınır dışı edilmesinin devam etmesini sağlamak için Afgan hükümetiyle 'görüşmeleri yoğunlaştırmaya' çağırmıştı.Bakanlar Avrupa Komisyonu'na yazdığı mektupta, "Geri dönüşlerin durdurulması yanlış bir sinyal veriyor ve muhtemelen daha fazla Afgan vatandaşını AB'ye gitmek için evlerini terk etmeye teşvik ediyor" ifadeleri yer aldı.Komisyon, salı günü mektubu aldığını ve uygun zamanda yanıt vereceğini açıkladı. Afganistan'ın, 'insanları zorla geri göndermek için güvenli bir yer olup olmadığı' sorulduğunda ise sözcü Adalbert Jahnz, "Geri dönüşün mümkün olup olmadığı konusunda bireysel bir değerlendirme yapmak, her birlik üyesi devletin kendisene kalmış" dedi.Taliban, 9 eyalet başkentini ele geçirdiBiden yönetiminin Amerikan birliklerini Afganistan'dan çekme ve NATO'nun Afganistan'daki asker eğitim misyonunu sona erdirme kararıyla cesaretlenen Taliban isyancıları, bir haftadan kısa bir süre içinde ülkenin 34 eyalet başkentinden 9'unu ele geçirdi. Birçok AB ülkesini de içine alan 20 yıllık bir Batı askeri harekâtında milyarlarca dolarla desteklenen, eğitilen ve finanse edilen Afgan güvenlik güçleri, Taliban taarruzuyla baş edemeyecek gibi görünüyor. 2015 yılında, çoğu Suriye, Afganistan ve Irak gibi iç savaşların tahrip ettiği ülkelerden olmak üzere 1 milyondan fazla göçmen Almanya'ya iltica etti.
https://tr.sputniknews.com/20210810/abdnin-afganistan-ozel-temsilcisi-talibana-baski-icin-katara-gitti-1047207893.html
https://tr.sputniknews.com/20210811/talibanin-kuzeydeki-hakimiyeti-genisledi-bolge-sakinleri-kabile-kacti-1047927686.html
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almanya, afganistan, ab, taliban, göçmen, sığınmacı, içişleri bakanlığı, mülteci, göç, karar, askıya alma

Almanya, Afganların sınır dışı edilmesini durdurdu

15:59 11.08.2021 (güncellendi: 16:18 11.08.2021)
© AP Photo / Michael VaraklasAlmanya, Afganların sınır dışı edilmesini durdurdu
Almanya, Afganların sınır dışı edilmesini durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Michael Varaklas
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Almanya, Taliban militanlarının Afganistan'da büyük kazanımlar elde etmesi nedeniyle, bölgedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik işlemleri askıya aldı.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Afgan göçmenleri geri gönderme işlemlerini askıya alma kararı aldığını belirtti.
Alter, açıklamasında Almanya'da bulunan yaklaşık 30 bin Afgan'ın geri gönderilmesinin planlandığını ifade etti.
Sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, bakanlığın 'Almanya'daki Afganların, ülkeyi en kısa sürede terk etmesi gereken insanlar olduğu görüşünde olmaya devam ettiğini' söyledi.
Alman haber ajansı DPA'nın bildirdiğine göre, 6 Afgan vatandaşının geçen hafta sınır dışı edilmesi planlandı, ancak süreç güvenlik gerekçesiyle ertelendi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, genellikle reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar vermek için bazı ana kriterler sağlayan yeni bir 'sığınma değerlendirme raporu' üzerinde çalışıyor. DPA'ya göre, 2016'dan bu yana Almanya'ya iltica başvurusunda bulunamayan binden fazla Afgan göçmen kendi ülkelerine geri gönderildi.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’a baskı için Katar’a gitti
Dün, 15:32

6 ülke bakanından AB'ye mektup

Geçen hafta, 6 AB üyesi ülke, göçmenlerin Afganistan'a zorla sınır dışı edilmesinin, Kabil'deki hükümetin bu tür 'gönüllü olmayan geri dönüşleri' 3 ay süreyle askıya almasına rağmen devam etmesi gerektiğini savundu.
Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Hollanda'nın İçişleri Bakanları, 5 Ağustos tarihli bir mektupta AB yürütme organını, mültecilerin sınır dışı edilmesinin devam etmesini sağlamak için Afgan hükümetiyle 'görüşmeleri yoğunlaştırmaya' çağırmıştı.
Bakanlar Avrupa Komisyonu'na yazdığı mektupta, "Geri dönüşlerin durdurulması yanlış bir sinyal veriyor ve muhtemelen daha fazla Afgan vatandaşını AB'ye gitmek için evlerini terk etmeye teşvik ediyor" ifadeleri yer aldı.
Komisyon, salı günü mektubu aldığını ve uygun zamanda yanıt vereceğini açıkladı. Afganistan'ın, 'insanları zorla geri göndermek için güvenli bir yer olup olmadığı' sorulduğunda ise sözcü Adalbert Jahnz, "Geri dönüşün mümkün olup olmadığı konusunda bireysel bir değerlendirme yapmak, her birlik üyesi devletin kendisene kalmış" dedi.
Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
DÜNYA
Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
14:46
3

Taliban, 9 eyalet başkentini ele geçirdi

Biden yönetiminin Amerikan birliklerini Afganistan'dan çekme ve NATO'nun Afganistan'daki asker eğitim misyonunu sona erdirme kararıyla cesaretlenen Taliban isyancıları, bir haftadan kısa bir süre içinde ülkenin 34 eyalet başkentinden 9'unu ele geçirdi.
Birçok AB ülkesini de içine alan 20 yıllık bir Batı askeri harekâtında milyarlarca dolarla desteklenen, eğitilen ve finanse edilen Afgan güvenlik güçleri, Taliban taarruzuyla baş edemeyecek gibi görünüyor.
2015 yılında, çoğu Suriye, Afganistan ve Irak gibi iç savaşların tahrip ettiği ülkelerden olmak üzere 1 milyondan fazla göçmen Almanya'ya iltica etti.
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