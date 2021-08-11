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Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
Afganistan’ın kuzeyinde ilerleyişi devam eden Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı artarken, halk çareyi başkent Kabil’e kaçmakta buldu. Kuzey... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
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Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı

14:46 11.08.2021
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Afganistan’ın kuzeyinde ilerleyişi devam eden Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı artarken, halk çareyi başkent Kabil’e kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e gelen Afganlar, sokak ve parklara çadır kurdu.
© İHA / İHA-AW391181

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan’da saldırılarını arttıran Taliban’ın ülkenin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan’da saldırılarını arttıran Taliban’ın ülkenin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© İHA / İHA-AW391181

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan’da saldırılarını arttıran Taliban’ın ülkenin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor.

© İHA / JAWED KARGAR

Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban kontrolüne geçti.

Afganistan&#x27;ın kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban kontrolüne geçti. - Sputnik Türkiye
2/9
© İHA / JAWED KARGAR

Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban kontrolüne geçti.

© İHA / JAWED KARGAR

Badahşan İl Şura Vekili Hüccetullah Hıradmand, basına yaptığı açıklamada, militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkeziFeyzabad kentine yönelik saldırı başlattığını söyledi. Saldırının üç kez geri püskürtüldüğünü ifade eden Hıradmand, güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde vilayet merkezinden çekildiğini belirtti. Hıradmand, Taliban'ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti.

Badahşan İl Şura Vekili Hüccetullah Hıradmand, basına yaptığı açıklamada, militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkeziFeyzabad kentine yönelik saldırı başlattığını söyledi. Saldırının üç kez geri püskürtüldüğünü ifade eden Hıradmand, güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde vilayet merkezinden çekildiğini belirtti. Hıradmand, Taliban&#x27;ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti. - Sputnik Türkiye
3/9
© İHA / JAWED KARGAR

Badahşan İl Şura Vekili Hüccetullah Hıradmand, basına yaptığı açıklamada, militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkeziFeyzabad kentine yönelik saldırı başlattığını söyledi. Saldırının üç kez geri püskürtüldüğünü ifade eden Hıradmand, güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde vilayet merkezinden çekildiğini belirtti. Hıradmand, Taliban'ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti.

© İHA / İHA-AW391181

Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin son olarak kuzeydeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmesi ile 6 günde toplam 9 vilayet merkezini kaybetmiş oldu.

Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin son olarak kuzeydeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmesi ile 6 günde toplam 9 vilayet merkezini kaybetmiş oldu. - Sputnik Türkiye
4/9
© İHA / İHA-AW391181

Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin son olarak kuzeydeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmesi ile 6 günde toplam 9 vilayet merkezini kaybetmiş oldu.

© İHA / JAWED KARGAR

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın eline geçmişti.

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri Taliban&#x27;ın eline geçmişti. - Sputnik Türkiye
5/9
© İHA / JAWED KARGAR

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın eline geçmişti.

© İHA / JAWED KARGAR

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25&#x27;ini halen kontrolünde tutuyor.Taliban&#x27;ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© İHA / JAWED KARGAR

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

© İHA / İHA-AW391181

Taliban, düzenlediği saldırılarla 'hükümetin kalesi' olarak görülen kuzeyde kontrol alanını genişletmeyi sürdürürken, bölgede yaşayan Afganlar çareyi kaçmakta buldu.

Taliban, düzenlediği saldırılarla &#x27;hükümetin kalesi&#x27; olarak görülen kuzeyde kontrol alanını genişletmeyi sürdürürken, bölgede yaşayan Afganlar çareyi kaçmakta buldu. - Sputnik Türkiye
7/9
© İHA / İHA-AW391181

Taliban, düzenlediği saldırılarla 'hükümetin kalesi' olarak görülen kuzeyde kontrol alanını genişletmeyi sürdürürken, bölgede yaşayan Afganlar çareyi kaçmakta buldu.

© İHA / İHA-AW391181

Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e kaçan Afganlar, sokaklara ve parklara çadır kurdu.

Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e kaçan Afganlar, sokaklara ve parklara çadır kurdu. - Sputnik Türkiye
8/9
© İHA / İHA-AW391181

Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e kaçan Afganlar, sokaklara ve parklara çadır kurdu.

© İHA / JAWED KARGAR

Çoğunluğunu hiç eşyası olmayan ve çocuklu ailelerin oluşturduğu Afganlar şimdi de beslenme ve su problemleriyle mücadele ediyor.

Çoğunluğunu hiç eşyası olmayan ve çocuklu ailelerin oluşturduğu Afganlar şimdi de beslenme ve su problemleriyle mücadele ediyor. - Sputnik Türkiye
9/9
© İHA / JAWED KARGAR

Çoğunluğunu hiç eşyası olmayan ve çocuklu ailelerin oluşturduğu Afganlar şimdi de beslenme ve su problemleriyle mücadele ediyor.

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