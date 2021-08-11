https://tr.sputniknews.com/20210811/lukasenkodan-hukumete-bati-yaptirimlarina-karsi-misilleme-talimati-1047910980.html
Lukaşenko’dan hükümete, Batı yaptırımlarına karşı misilleme talimatı
Lukaşenko’dan hükümete, Batı yaptırımlarına karşı misilleme talimatı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun hükümete, Batılı ülkelerin son yaptırımlarına karşı bir dizi ek önlem geliştirilmesi talimatı verdiği bildirildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T02:02+0300
2021-08-11T02:02+0300
2021-08-11T02:02+0300
dünya
abd
belarus
aleksandr lukaşenko
yaptırım
natalya eysmont
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Belarus Devlet Başkanılığı Sözcüsü Natalya Eysmont, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hükümete, Batılı ülkelerin uyguladığı son yaptırımlara karşı bir dizi ek önlem geliştirmesi talimatı verdiğini söyledi.Belarus’un resmi haber ajansı Belta'ya konuşan Eysmont, "Devlet Başkanı hükümete, Batılı ülkelerin uyguladığı son yaptırımlara karşı bir dizi ek önlem geliştirmesi talimatı verdi. Belarus, bunun altında kalmayacak, mümkün olan her türlü yanıtı verecektir" dedi.9 Ağustos’ta ABD, aralarında Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Belarus Soruşturma Komitesi’nin de yer aldığı 40'tan fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamıştı. Yeni yaptırım paketi aynı zamanda, ülkenin savunma, enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelik kısıtlamaları kapsıyor.Kanada hükümeti, ‘insan hakları ihlallerini’ gerekçe göstererek Belarus’un kredi finansmanı, petrol ve potasyum ürünleri gibi kilit sektörlerini etkileyen yaptırımlar uygularken, İngiltere, Belarus menkul kıymetlerinin satın alınması ve kredi verilmesini yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210809/rus-disislerinden-belarustaki-secimlere-iliskin-aciklama-dis-gucler-renkli-devrim-yapmak-istedi-1045201893.html
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abd, belarus, aleksandr lukaşenko, yaptırım, natalya eysmont
Lukaşenko’dan hükümete, Batı yaptırımlarına karşı misilleme talimatı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun hükümete, Batılı ülkelerin son yaptırımlarına karşı bir dizi ek önlem geliştirilmesi talimatı verdiği bildirildi.
Belarus Devlet Başkanılığı Sözcüsü Natalya Eysmont, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hükümete, Batılı ülkelerin uyguladığı son yaptırımlara karşı bir dizi ek önlem geliştirmesi talimatı verdiğini söyledi.
Belarus’un resmi haber ajansı Belta'ya konuşan Eysmont, "Devlet Başkanı hükümete, Batılı ülkelerin uyguladığı son yaptırımlara karşı bir dizi ek önlem geliştirmesi talimatı verdi. Belarus, bunun altında kalmayacak, mümkün olan her türlü yanıtı verecektir" dedi.
9 Ağustos’ta ABD, aralarında Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Belarus Soruşturma Komitesi’nin de yer aldığı 40'tan fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamıştı. Yeni yaptırım paketi
aynı zamanda, ülkenin savunma, enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelik kısıtlamaları kapsıyor.
Kanada hükümeti, ‘insan hakları ihlallerini’ gerekçe göstererek Belarus’un kredi finansmanı, petrol ve potasyum ürünleri gibi kilit sektörlerini etkileyen yaptırımlar uygularken, İngiltere, Belarus menkul kıymetlerinin satın alınması ve kredi verilmesini yasaklamıştı.