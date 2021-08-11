https://tr.sputniknews.com/20210811/lukasenkodan-hukumete-bati-yaptirimlarina-karsi-misilleme-talimati-1047910980.html

Lukaşenko’dan hükümete, Batı yaptırımlarına karşı misilleme talimatı

Lukaşenko’dan hükümete, Batı yaptırımlarına karşı misilleme talimatı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun hükümete, Batılı ülkelerin son yaptırımlarına karşı bir dizi ek önlem geliştirilmesi talimatı verdiği bildirildi. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T02:02+0300

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dünya

abd

belarus

aleksandr lukaşenko

yaptırım

natalya eysmont

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Belarus Devlet Başkanılığı Sözcüsü Natalya Eysmont, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun hükümete, Batılı ülkelerin uyguladığı son yaptırımlara karşı bir dizi ek önlem geliştirmesi talimatı verdiğini söyledi.Belarus’un resmi haber ajansı Belta'ya konuşan Eysmont, "Devlet Başkanı hükümete, Batılı ülkelerin uyguladığı son yaptırımlara karşı bir dizi ek önlem geliştirmesi talimatı verdi. Belarus, bunun altında kalmayacak, mümkün olan her türlü yanıtı verecektir" dedi.9 Ağustos’ta ABD, aralarında Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Belarus Soruşturma Komitesi’nin de yer aldığı 40'tan fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamıştı. Yeni yaptırım paketi aynı zamanda, ülkenin savunma, enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelik kısıtlamaları kapsıyor.Kanada hükümeti, ‘insan hakları ihlallerini’ gerekçe göstererek Belarus’un kredi finansmanı, petrol ve potasyum ürünleri gibi kilit sektörlerini etkileyen yaptırımlar uygularken, İngiltere, Belarus menkul kıymetlerinin satın alınması ve kredi verilmesini yasaklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210809/rus-disislerinden-belarustaki-secimlere-iliskin-aciklama-dis-gucler-renkli-devrim-yapmak-istedi-1045201893.html

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abd, belarus, aleksandr lukaşenko, yaptırım, natalya eysmont