Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210812/fransa-afgan-gocmenlerin-sinir-disi-edilmesini-durdurdu--1047966599.html
Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurdu
Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurdu
Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri askıya aldığını duyurdu. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T13:40+0300
2021-08-12T13:40+0300
2021-08-12T13:40+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa
Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurdu
Ayrıntılar geliyor
Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri askıya aldığını duyurdu.