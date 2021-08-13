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Polonya, ilgi yokluğundan 2 milyon doza yakın koronavirüs aşısını satacak
Polonya, ilgi yokluğundan 2 milyon doza yakın koronavirüs aşısını satacak
Polonya'da Kovid-19 aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet 1 milyon 900 bin doz aşıyı satma kararı aldı. Aşıların İspanya, Portekiz, Ukrayna ve... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T13:40+0300
2021-08-13T13:51+0300
koronavirüs
avrupa
polonya
satış
aşı
ilgi
kovid-19
biontech
moderna
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Koronavirüs salgınında bugüne kadar 18 milyon kişinin aşılandığı Polonya’da aşıya olan ilgi azalıyor. Aşılanma oranının nüfusun yüzde 47'sine tekabül ettiği ülkede son haftalarda koronavirüs aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet, koronavirüse karşı geliştirilen aşıları satıyor. Hükümetin, Polonya'ya halen teslimatı yapılmakta olan aşıların kontratının daha önce yapılması nedeniyle teslimatın askıya alınması yerine farklı ülkelere satılması yönünde karar verdiği açıklandı.Aşılar İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'a satılacakİlk etapta İspanya ve Portekiz'e 500 bin doz aşı satılacağı bildirilirken, sonraki aşamada 1 milyon dozun Ukrayna'ya, 400 bin dozun da Gürcistan’a satılması kararlaştırıldı. Belarus, Vietnam ve Arnavutluk'un da Polonya aşılarıyla ilgilendiği belirtilirken, Polonya Hükümet Stratejik Malzemeler Ajansı vatandaşlar için depolarda birkaç milyon aşının yedekleneceğini aktardı.Öte yandan, son 24 saatte 196 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 6 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 2 milyon 884 bin 974 koronavirüs vakası tespit edilen Polonya'da toplamda bin 297 kişi yaşamını yitirdi. 35 milyonu aşkın doz aşının yapıldığı 37.5 milyonluk ülkede aşıları tamamlananların sayısı 18 milyon 64 134 olarak açıklandı.
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avrupa, polonya, satış, aşı, ilgi, kovid-19, biontech , moderna

Polonya, ilgi yokluğundan 2 milyon doza yakın koronavirüs aşısını satacak

13:40 13.08.2021 (güncellendi: 13:51 13.08.2021)
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Polonya'da Kovid-19 aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet 1 milyon 900 bin doz aşıyı satma kararı aldı. Aşıların İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'a satılacağı bildirildi.
Koronavirüs salgınında bugüne kadar 18 milyon kişinin aşılandığı Polonya’da aşıya olan ilgi azalıyor.
Aşılanma oranının nüfusun yüzde 47'sine tekabül ettiği ülkede son haftalarda koronavirüs aşısına olan ilginin azalması sonucu hükümet, koronavirüse karşı geliştirilen aşıları satıyor.
Hükümetin, Polonya'ya halen teslimatı yapılmakta olan aşıların kontratının daha önce yapılması nedeniyle teslimatın askıya alınması yerine farklı ülkelere satılması yönünde karar verdiği açıklandı.
Aşı-koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
KORONAVİRÜS
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Dün, 21:34

Aşılar İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'a satılacak

İlk etapta İspanya ve Portekiz'e 500 bin doz aşı satılacağı bildirilirken, sonraki aşamada 1 milyon dozun Ukrayna'ya, 400 bin dozun da Gürcistan’a satılması kararlaştırıldı.
Belarus, Vietnam ve Arnavutluk'un da Polonya aşılarıyla ilgilendiği belirtilirken, Polonya Hükümet Stratejik Malzemeler Ajansı vatandaşlar için depolarda birkaç milyon aşının yedekleneceğini aktardı.
Öte yandan, son 24 saatte 196 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 6 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 2 milyon 884 bin 974 koronavirüs vakası tespit edilen Polonya'da toplamda bin 297 kişi yaşamını yitirdi. 35 milyonu aşkın doz aşının yapıldığı 37.5 milyonluk ülkede aşıları tamamlananların sayısı 18 milyon 64 134 olarak açıklandı.
011200
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