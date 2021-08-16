https://tr.sputniknews.com/20210816/afgan-akademisyen-ulkedeki-son-durumu-anlatti-1048065631.html
Afgan akademisyen ülkedeki son durumu anlattı
Afgan akademisyen ülkedeki son durumu anlattı
Doktora eğitimini Türkiye’de tamamlayan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de görev yapan ve güvenlik gerekçesi ile ismini vermek istemeyen bir akademisyen... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:16+0300
2021-08-16T14:16+0300
2021-08-16T14:16+0300
dünya
afganistan
taliban
kabil
afgan
akademisyen
afganistan ordusu
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Tüm dünya, Afganistan ve özellikle başkent Kabil’de yaşananları merak ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre özellikle Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı’nda can pazarı yaşanıyor. Birçok ülke Afganistan’daki personelini tahliye etmeye çalışırken Afganlar da aynı uçaklarda yer bulmak için çalışıyor.Sputnik, Afganistan’da merak edilenleri, bir dönem Türkiye’de eğitim gören ve şu anda Kabil’de görev yapan bir akademisyen ile görüştü.Güvenlik gerekçesi ile isminin yazılmasını istemeyen akademisyene, telefon ile normal hat üzerinden ulaşmak mümkün olmadı. WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen telefon görüşmesinde durumu anlatan akademisyen, sık sık kesilen görüşme sırasında Kabil’deki korku dolu bekleyişi aktardı.‘Devlet çalışanlarının evleri basılıyor’Akademisyen, “Şu anda evdeyiz ve evden dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda Taliban militanları var. Daha önce devlet için çalışanların evlerini bastıklarını öğrendik. Endişe içerisinde bekliyoruz” dedi.Aldıkları haberden dolayı kaygı duyduklarını söyleyen akademisyen, “Şu anda Afganistan ordusunda görev yapan general ve askerlerin evlerinin aradığını öğrendik. Onların evlerine baskın yapıp içeride bulduklarını yakalayıp hapishaneye götürüyorlar. Evlerinde arama yapıyorlar. Generallerden sonra gazeteciler ve akademisyenlerin peşine düştükleri söyleniyor” diye konuştu.‘Evden çıkamıyoruz’Devlet görevlilerinin bir kısmının havalimanına gittiklerini söyleyen akademisyen, “Havalimanında insanlar uçak bulmak için bekleyişini sürdürüyor. Biz de evde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Biz şu anda evde üç kişiyiz. Taliban dışarda yakaladığına kimlik soruyor. Devlet için çalışanları yakalıyorlar. Devlet için kimlerin çalıştığını da biliyorlar. Ellerinde liste var. Her bilgiye sahipler. Bu nedenle aslında burada da duramayız” dedi.Türkiye’ye can güvenliği çağrısıKorku içinde beklediklerini belirten akademisyen, Türkiye’ye şu çağrıyı yaptı:
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
afganistan, taliban, kabil, afgan, akademisyen, afganistan ordusu, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Afgan akademisyen ülkedeki son durumu anlattı
Doktora eğitimini Türkiye’de tamamlayan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de görev yapan ve güvenlik gerekçesi ile ismini vermek istemeyen bir akademisyen, Sputnik’e Kabil’deki son durumu anlattı. Akademisyen, “ABD, İngiltere, kendilerine yardım eden Afganları götürdü, biz de Türkiye’den can güvenliğimizin korunması için destek istiyoruz” dedi.
Tüm dünya, Afganistan ve özellikle başkent Kabil’de
yaşananları merak ediyor. Sosyal medyaya
yansıyan görüntülere göre özellikle Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı’nda can pazarı
yaşanıyor. Birçok ülke Afganistan’daki personelini
tahliye etmeye çalışırken Afganlar da aynı uçaklarda yer bulmak için çalışıyor.
Sputnik, Afganistan’da merak edilenleri
, bir dönem Türkiye’de eğitim gören ve şu anda Kabil’de görev yapan bir akademisyen ile görüştü.
Güvenlik gerekçesi ile isminin yazılmasını istemeyen akademisyene, telefon ile normal hat üzerinden ulaşmak mümkün olmadı. WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen telefon görüşmesinde durumu anlatan akademisyen, sık sık kesilen görüşme sırasında Kabil’deki korku dolu bekleyişi aktardı.
‘Devlet çalışanlarının evleri basılıyor’
Akademisyen, “Şu anda evdeyiz ve evden dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda Taliban militanları var. Daha önce devlet için çalışanların evlerini bastıklarını öğrendik. Endişe içerisinde bekliyoruz” dedi.
Aldıkları haberden dolayı kaygı duyduklarını söyleyen akademisyen, “Şu anda Afganistan ordusunda görev yapan general ve askerlerin evlerinin aradığını öğrendik. Onların evlerine baskın yapıp içeride bulduklarını yakalayıp hapishaneye götürüyorlar. Evlerinde arama yapıyorlar. Generallerden sonra gazeteciler ve akademisyenlerin peşine düştükleri söyleniyor” diye konuştu.
‘Evden çıkamıyoruz’
Devlet görevlilerinin bir kısmının havalimanına gittiklerini söyleyen akademisyen, “Havalimanında insanlar uçak bulmak için bekleyişini sürdürüyor. Biz de evde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Biz şu anda evde üç kişiyiz. Taliban dışarda yakaladığına kimlik soruyor. Devlet için çalışanları yakalıyorlar. Devlet için kimlerin çalıştığını da biliyorlar. Ellerinde liste var. Her bilgiye sahipler. Bu nedenle aslında burada da duramayız” dedi.
Türkiye’ye can güvenliği çağrısı
Korku içinde beklediklerini belirten akademisyen, Türkiye’ye şu çağrıyı yaptı:
“ABD ve İngiltere gibi ülkeler kendi ülkelerinde eğitim alarak buraya gelenleri ve burada kendilerine yardımcı olanları da tahliye etti. Biz de Türkiye’den bizim can güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz. Karmaşanın yaşandığı bugünler bittikten sonra tekrar ülkemize dönmek istiyoruz.”