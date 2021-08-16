Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210816/afgan-akademisyen-ulkedeki-son-durumu-anlatti-1048065631.html
Afgan akademisyen ülkedeki son durumu anlattı
Afgan akademisyen ülkedeki son durumu anlattı
Doktora eğitimini Türkiye’de tamamlayan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de görev yapan ve güvenlik gerekçesi ile ismini vermek istemeyen bir akademisyen... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:16+0300
2021-08-16T14:16+0300
dünya
afganistan
taliban
kabil
afgan
akademisyen
afganistan ordusu
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048065271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc7b087f7465475290b49e9090b830a0.jpg
Tüm dünya, Afganistan ve özellikle başkent Kabil’de yaşananları merak ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre özellikle Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı’nda can pazarı yaşanıyor. Birçok ülke Afganistan’daki personelini tahliye etmeye çalışırken Afganlar da aynı uçaklarda yer bulmak için çalışıyor.Sputnik, Afganistan’da merak edilenleri, bir dönem Türkiye’de eğitim gören ve şu anda Kabil’de görev yapan bir akademisyen ile görüştü.Güvenlik gerekçesi ile isminin yazılmasını istemeyen akademisyene, telefon ile normal hat üzerinden ulaşmak mümkün olmadı. WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen telefon görüşmesinde durumu anlatan akademisyen, sık sık kesilen görüşme sırasında Kabil’deki korku dolu bekleyişi aktardı.‘Devlet çalışanlarının evleri basılıyor’Akademisyen, “Şu anda evdeyiz ve evden dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda Taliban militanları var. Daha önce devlet için çalışanların evlerini bastıklarını öğrendik. Endişe içerisinde bekliyoruz” dedi.Aldıkları haberden dolayı kaygı duyduklarını söyleyen akademisyen, “Şu anda Afganistan ordusunda görev yapan general ve askerlerin evlerinin aradığını öğrendik. Onların evlerine baskın yapıp içeride bulduklarını yakalayıp hapishaneye götürüyorlar. Evlerinde arama yapıyorlar. Generallerden sonra gazeteciler ve akademisyenlerin peşine düştükleri söyleniyor” diye konuştu.‘Evden çıkamıyoruz’Devlet görevlilerinin bir kısmının havalimanına gittiklerini söyleyen akademisyen, “Havalimanında insanlar uçak bulmak için bekleyişini sürdürüyor. Biz de evde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Biz şu anda evde üç kişiyiz. Taliban dışarda yakaladığına kimlik soruyor. Devlet için çalışanları yakalıyorlar. Devlet için kimlerin çalıştığını da biliyorlar. Ellerinde liste var. Her bilgiye sahipler. Bu nedenle aslında burada da duramayız” dedi.Türkiye’ye can güvenliği çağrısıKorku içinde beklediklerini belirten akademisyen, Türkiye’ye şu çağrıyı yaptı:
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048065271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8d583274855d64765eca64586810dd3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, kabil, afgan, akademisyen, afganistan ordusu, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Afgan akademisyen ülkedeki son durumu anlattı

14:16 16.08.2021
© AAafganistan
afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Doktora eğitimini Türkiye’de tamamlayan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de görev yapan ve güvenlik gerekçesi ile ismini vermek istemeyen bir akademisyen, Sputnik’e Kabil’deki son durumu anlattı. Akademisyen, “ABD, İngiltere, kendilerine yardım eden Afganları götürdü, biz de Türkiye’den can güvenliğimizin korunması için destek istiyoruz” dedi.
Tüm dünya, Afganistan ve özellikle başkent Kabil’de yaşananları merak ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre özellikle Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı’nda can pazarı yaşanıyor. Birçok ülke Afganistan’daki personelini tahliye etmeye çalışırken Afganlar da aynı uçaklarda yer bulmak için çalışıyor.
Sputnik, Afganistan’da merak edilenleri, bir dönem Türkiye’de eğitim gören ve şu anda Kabil’de görev yapan bir akademisyen ile görüştü.
Güvenlik gerekçesi ile isminin yazılmasını istemeyen akademisyene, telefon ile normal hat üzerinden ulaşmak mümkün olmadı. WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen telefon görüşmesinde durumu anlatan akademisyen, sık sık kesilen görüşme sırasında Kabil’deki korku dolu bekleyişi aktardı.

‘Devlet çalışanlarının evleri basılıyor’

Akademisyen, “Şu anda evdeyiz ve evden dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda Taliban militanları var. Daha önce devlet için çalışanların evlerini bastıklarını öğrendik. Endişe içerisinde bekliyoruz” dedi.
Aldıkları haberden dolayı kaygı duyduklarını söyleyen akademisyen, “Şu anda Afganistan ordusunda görev yapan general ve askerlerin evlerinin aradığını öğrendik. Onların evlerine baskın yapıp içeride bulduklarını yakalayıp hapishaneye götürüyorlar. Evlerinde arama yapıyorlar. Generallerden sonra gazeteciler ve akademisyenlerin peşine düştükleri söyleniyor diye konuştu.

‘Evden çıkamıyoruz’

Devlet görevlilerinin bir kısmının havalimanına gittiklerini söyleyen akademisyen, “Havalimanında insanlar uçak bulmak için bekleyişini sürdürüyor. Biz de evde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Biz şu anda evde üç kişiyiz. Taliban dışarda yakaladığına kimlik soruyor. Devlet için çalışanları yakalıyorlar. Devlet için kimlerin çalıştığını da biliyorlar. Ellerinde liste var. Her bilgiye sahipler. Bu nedenle aslında burada da duramayız” dedi.

Türkiye’ye can güvenliği çağrısı

Korku içinde beklediklerini belirten akademisyen, Türkiye’ye şu çağrıyı yaptı:
“ABD ve İngiltere gibi ülkeler kendi ülkelerinde eğitim alarak buraya gelenleri ve burada kendilerine yardımcı olanları da tahliye etti. Biz de Türkiye’den bizim can güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz. Karmaşanın yaşandığı bugünler bittikten sonra tekrar ülkemize dönmek istiyoruz.”
190200
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:52New York’taki Afgan diasporadan ABD’nin Afganistan politikasına eleştiri
15:52Araştırma: Uzaktan çalışma, ev harcamalarını 619 TL artırdı
15:47Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır
15:40Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan’a, doğal afette hayatını kaybedenler için taziye mesajı
15:36Muhammed Ali'nin torunu ilk maçını nakavtla kazandı
15:28Roketsan: TRLG-230 füzemiz ilk kez Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı’nda test edildi
15:27Türkiye’de 15 yaş ve üzerinin aşılama süreci başladı
15:24Pandemide balıkçılık yapmaya başladı: Ayda 100 bin lira kazanıyor
15:17Selde eşini kaybeden Mehmet Erol: Bugün evlilik yıldönümümüz, ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum
15:14İstanbul’da ekmeğe bir yılda ikinci zam talebi
15:10Washington Post: Taliban, Afgan bürokrat ve askerlere rüşvet verdi
14:57Türkiye, Somali ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti
14:55Yemek kültürü uzmanı Yalın: Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var
14:53Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu
14:51Barcelona Başkanı, kulübün toplam borcunu açıkladı
14:50Euro, 10 TL'nin altını gördü
14:43Türkiye Bankalar Birliği'nden sel bölgeleri için borç erteleme ve finansman sağlama tavsiyesi
14:38Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı: Ne olur bunları göndermeyin
14:31Bakan Yanık'tan sel bölgesine ek kaynak açıklaması
14:16Afgan akademisyen ülkedeki son durumu anlattı