https://tr.sputniknews.com/20210817/fatih-terim-bir-sakin-olalim-ortalik-biraz-elektrikli-henuz-ne-oldugunu-da-anlamis-degiliz-1048084930.html
Fatih Terim: Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, henüz ne olduğunu da anlamış değiliz
Fatih Terim: Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, henüz ne olduğunu da anlamış değiliz
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Bir sakin olalım. Ortalık biraz... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T00:42+0300
2021-08-17T00:42+0300
2021-08-17T00:43+0300
yaşam
galatasaray
fatih terim
kavga
marcao
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_6ae835389119e76bff5d93ca49616138.jpg
Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Terim, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayıp, kafa atması sonucu kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi. "Maçtan yarım saat sonra 'Yaptırım uygulanacak mı?' sorusu herhalde kulağa söylenen bir şey. Yaptırım yapacaksak bize yapacağız, kimseyi de ilgilendirmez." diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, her şeyi hallederiz. Bir kere önce çıkacak özür dileyecek, arkadaşlarından, önce Kerem'den, Galatasaraylılardan, futbolseverlerden. Onu da öldürmeyelim. Biz kimse bilmeden Melo - Riera'yı da açıkladık, onu da yönettik" görüşü dile getirdi.Saha içinde böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyleyen Terim, "Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir ama saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_88:0:645:418_1920x0_80_0_0_9e2f4872a0adf99b676b1e655c8f7d13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, fatih terim, kavga, marcao
Fatih Terim: Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, henüz ne olduğunu da anlamış değiliz
00:42 17.08.2021 (güncellendi: 00:43 17.08.2021)
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Bir sakin olalım. Ortalık biraz elektrikli, her şeyi hallederiz. Saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz" dedi.
Galatasaray'ın 2-0 kazandığı
Giresunspor maçı sonrası
açıklamalarda bulunan Terim, Marcao
'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu
'nu yumruklayıp, kafa atması sonucu kırmızı kart gördüğü
pozisyonu değerlendirdi.
"Maçtan yarım saat sonra 'Yaptırım uygulanacak mı?' sorusu herhalde kulağa söylenen bir şey. Yaptırım yapacaksak bize yapacağız, kimseyi de ilgilendirmez." diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, her şeyi hallederiz. Bir kere önce çıkacak özür dileyecek, arkadaşlarından, önce Kerem'den, Galatasaraylılardan, futbolseverlerden. Onu da öldürmeyelim. Biz kimse bilmeden Melo - Riera'yı da açıkladık, onu da yönettik" görüşü dile getirdi.
Saha içinde böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyleyen Terim, "Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir ama saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz" dedi.