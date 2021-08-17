https://tr.sputniknews.com/20210817/fatih-terim-bir-sakin-olalim-ortalik-biraz-elektrikli-henuz-ne-oldugunu-da-anlamis-degiliz-1048084930.html

Fatih Terim: Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, henüz ne olduğunu da anlamış değiliz

Fatih Terim: Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, henüz ne olduğunu da anlamış değiliz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Bir sakin olalım. Ortalık biraz... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T00:42+0300

2021-08-17T00:42+0300

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yaşam

galatasaray

fatih terim

kavga

marcao

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Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Terim, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayıp, kafa atması sonucu kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi. "Maçtan yarım saat sonra 'Yaptırım uygulanacak mı?' sorusu herhalde kulağa söylenen bir şey. Yaptırım yapacaksak bize yapacağız, kimseyi de ilgilendirmez." diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, her şeyi hallederiz. Bir kere önce çıkacak özür dileyecek, arkadaşlarından, önce Kerem'den, Galatasaraylılardan, futbolseverlerden. Onu da öldürmeyelim. Biz kimse bilmeden Melo - Riera'yı da açıkladık, onu da yönettik" görüşü dile getirdi.Saha içinde böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyleyen Terim, "Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir ama saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz" dedi.

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galatasaray, fatih terim, kavga, marcao