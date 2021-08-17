https://tr.sputniknews.com/20210817/kilicdaroglundan-165-belediye-baskanina-tesekkur-mektubu-1048105382.html
Kılıçdaroğlu'ndan 165 belediye başkanına teşekkür mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan 165 belediye başkanına teşekkür mektubu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla başta olmak üzere çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren 165 belediye başkanına, teşekkür mektubu yolladı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T16:50+0300
2021-08-17T16:50+0300
2021-08-17T16:50+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
yangın
orman yangını
mektup
belediye
teşekkür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1043898069_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_af6b664f91f473b78a72224289c2c381.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla başta olmak üzere çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren belediye başkanlarına, teşekkür mektubu gönderdi.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yanı sıra, AK Parti, MHP ve TKP yönetiminde bulunan, toplam 165 belediye başkanına mektup gönderdiği belirtildi.Mektubunda, cumhuriyet tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Bu tür durumlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir” değerlendirmesinde bulundu.Yangınla mücadelede, orman personelinden belediye çalışanlarına, emniyet ve sağlık ekiplerinden gönüllülere kadar pek çok kesimin bu duygularla görev yaptığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1043898069_105:0:1882:1333_1920x0_80_0_0_7f0760e7b387b4ebaf29c9927877c016.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, kemal kılıçdaroğlu, yangın, orman yangını, mektup, belediye, teşekkür
Kılıçdaroğlu'ndan 165 belediye başkanına teşekkür mektubu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla başta olmak üzere çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren 165 belediye başkanına, teşekkür mektubu yolladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Antalya ve Muğla başta olmak üzere çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye
destek veren belediye başkanlarına, teşekkür mektubu gönderdi.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yanı sıra, AK Parti, MHP ve TKP yönetiminde bulunan, toplam 165 belediye başkanına mektup gönderdiği belirtildi.
Mektubunda, cumhuriyet tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Bu tür durumlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir” değerlendirmesinde bulundu.
Yangınla mücadelede, orman personelinden belediye çalışanlarına, emniyet ve sağlık ekiplerinden gönüllülere kadar pek çok kesimin bu duygularla görev yaptığını vurgulayan
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“Büyük fedakarlıklar göstererek, canla başla çalışan her bir insanımıza minnet borçluyuz. Ülkemizin dört bir yanındaki yerel yönetimlerimiz de dayanışma bilinciyle yangın bölgelerine yardım elini uzattı. Sizler de belediye olarak sunduğunuz katkılarla bu büyük mücadelenin içinde yer aldınız. Ülkemizin orman yangınlarıyla mücadelesine verdiğiniz destek nedeniyle, sizlere ve mesai arkadaşlarınıza en içten şükranlarımı sunarım. Bir daha bu acıları yaşamamak dileğiyle, saygı ve sevgilerimi iletir, çalışmalarınızda başarılar dilerim."