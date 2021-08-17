https://tr.sputniknews.com/20210817/kilicdaroglundan-165-belediye-baskanina-tesekkur-mektubu-1048105382.html

Kılıçdaroğlu'ndan 165 belediye başkanına teşekkür mektubu

Kılıçdaroğlu'ndan 165 belediye başkanına teşekkür mektubu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla başta olmak üzere çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren 165 belediye başkanına, teşekkür mektubu yolladı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T16:50+0300

2021-08-17T16:50+0300

2021-08-17T16:50+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

yangın

orman yangını

mektup

belediye

teşekkür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1043898069_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_af6b664f91f473b78a72224289c2c381.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla başta olmak üzere çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren belediye başkanlarına, teşekkür mektubu gönderdi.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yanı sıra, AK Parti, MHP ve TKP yönetiminde bulunan, toplam 165 belediye başkanına mektup gönderdiği belirtildi.Mektubunda, cumhuriyet tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Bu tür durumlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir” değerlendirmesinde bulundu.Yangınla mücadelede, orman personelinden belediye çalışanlarına, emniyet ve sağlık ekiplerinden gönüllülere kadar pek çok kesimin bu duygularla görev yaptığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, yangın, orman yangını, mektup, belediye, teşekkür