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https://tr.sputniknews.com/20210818/atina-yakinlarinda-2-gundur-devam-eden-orman-yanginlarinda-80-90-bin-donum-arazi-kul-oldu-1048123554.html
Atina yakınlarında 2 gündür devam eden orman yangınlarında 80-90 bin dönüm arazi kül oldu
Atina yakınlarında 2 gündür devam eden orman yangınlarında 80-90 bin dönüm arazi kül oldu
Yunanistan'da başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde 2 gündür devam eden orman yangınlarında 80-90 bin dönümlük arazinin kül olduğu, çok sayıda evin de... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T12:17+0300
2021-08-18T12:18+0300
dünya
yunanistan
orman yangını
itfaiye ekipleri
hasar
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Sivil Savunma Bakanlığı yetkilileri, Atina'nın kuzeybatısında yer alan Vilia'daki yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, bölgede alevlerin tehdit ettiği manastır ve huzurevi ile çok sayıda yerleşim biriminin tedbir amaçlı boşaltıldığını, alevlerin sıçradığı kimi evlerin hasar gördüğünü, Elefsina-Thiva otoyolunun trafiğe kapatıldığını belirtti.İtfaiye Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangın söndürme çalışmalarına orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı ve yerel yönetimlerin yanı sıra Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin de katıldığı ifade edildi.Öte yandan, Atina'nın güneyinde yer alan Keratea ilindeki Lavreotiki bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı, ilk belirlemelere göre yangında en az 6 bin dönümlük ormanlık alanın kül olduğu, bazı evlerin hasar gördüğü aktarıldı.Ülkenin çeşitli yerlerindeki çalı ve orman yangınlarına itfaiye ekipleri ve gönüllülerin müdahale ettiği, kontrol altına alınan noktalarda yeniden alevlenme olasılığına karşı ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210813/borrell-yunanistan-ve-turkiyedeki-yanginlar-iklim-degisikliginin-keskin-hatirlaticilari-1047988049.html
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yunanistan, orman yangını, itfaiye ekipleri, hasar

Atina yakınlarında 2 gündür devam eden orman yangınlarında 80-90 bin dönüm arazi kül oldu

12:17 18.08.2021 (güncellendi: 12:18 18.08.2021)
© AAYunanistan orman yangını
Yunanistan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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Yunanistan'da başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde 2 gündür devam eden orman yangınlarında 80-90 bin dönümlük arazinin kül olduğu, çok sayıda evin de hasar gördüğü bildirildi.
Sivil Savunma Bakanlığı yetkilileri, Atina'nın kuzeybatısında yer alan Vilia'daki yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, bölgede alevlerin tehdit ettiği manastır ve huzurevi ile çok sayıda yerleşim biriminin tedbir amaçlı boşaltıldığını, alevlerin sıçradığı kimi evlerin hasar gördüğünü, Elefsina-Thiva otoyolunun trafiğe kapatıldığını belirtti.
İtfaiye Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangın söndürme çalışmalarına orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı ve yerel yönetimlerin yanı sıra Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin de katıldığı ifade edildi.
Öte yandan, Atina'nın güneyinde yer alan Keratea ilindeki Lavreotiki bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı, ilk belirlemelere göre yangında en az 6 bin dönümlük ormanlık alanın kül olduğu, bazı evlerin hasar gördüğü aktarıldı.
Ülkenin çeşitli yerlerindeki çalı ve orman yangınlarına itfaiye ekipleri ve gönüllülerin müdahale ettiği, kontrol altına alınan noktalarda yeniden alevlenme olasılığına karşı ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
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