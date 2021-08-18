Tüm Bel-Sen: Yaşananlar doğal afet değil rant politikası

"Merkezi hükümetin hem yangın öncesi hem de yangın sürecindeki bütün bu eksiklerine rağmen bir çok yerde yangıların daha da büyümeden söndürülmesi ve söndürülmeye devam edilmesi; bölgedeki il ve ilçe belediyeleri ile büyükşehirlerden bölgeye giden itfaiye emekçilerinin sahada canları pahasına büyük bir fedakarlıkla sürdürdükleri çalışmalar ile bütün olumsuzluklara rağmen onlarla destek ve dayanışma göstermeye gayret eden yerel halk sayesindedir. Yaşadığımız yangınlara ilişkin siyasi rant elde etmek için çeşitli spekülasyonlar yapılsa da, yangınlar devam ederken Resmi Gazetede yayımlanan 7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufunun Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakılması; yangını dahi rant ilişkilerine araç eden bir iktidarın insanlarımızın ve canlıların yaşam alanlarını korumaktan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne sermiştir. Şurası açıktır ki, yaşadığımız bu felaketlerin birinci düzeyde sorumlusu; haftalar öncesinde bu dönemde yaşanabilecek yangın ve sel riskine yönelik acil önlemlere dikkat çeken bilim insanlarına kulak tıkayan; uyarıların tam tersine hiçbir tedbir almayan, ilgili bakanlıklar ve onun bağlı olduğu tek adam rejimidir. Tüm Bel SEN olarak, yangın ve sel bölgelerinin acilen afet bölgesi ilan edilmesini, zarar gören tüm vatandaşların kayıpları geri ödemesiz biçimde devlet tarafından karşılanmasını, yapılan tüm uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayarak yangınların ve selin ulusal afete dönüşmesine neden olan sorumluların derhal istifa etmesini ve yargılanmasını istiyoruz. Yaşanan bu felaketlerin yanı sıra 1.5 yıldır devam eden Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için de aşı olmayan bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz."