https://tr.sputniknews.com/20210818/vanda-iki-apartman-dairesinde-115-kacak-gocmen-bulundu-1048114389.html

Van'da, iki apartman dairesinde 115 kaçak göçmen bulundu

Van'da, iki apartman dairesinde 115 kaçak göçmen bulundu

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde insan kaçakçıları tarafından apartman dairelerine yerleştirilen 115 düzensiz göçmen yakalandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T01:36+0300

2021-08-18T01:36+0300

2021-08-18T01:39+0300

türkiye

van

kaçak göçmen

kaçak göçmenler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048114364_0:4:1014:574_1920x0_80_0_0_3aa6edc853fd8154eeab4a641ad8caa9.jpg

Van il Emniyet Müdürlüğü'nün 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 'Şok Ev' olarak tabir edilen yapıların düzenli bir şekilde yıkılması üzerine, bu kez göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 göçmen şahıs yakalandı. Ayrıca bir şüpheli şahsa da göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. 260 şüpheliden 117'si tutuklandıÖte yandan, yıl içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, aralarında otobüs şoförü, 'şok ev' ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda, haklarında işlem yapılan 260 şüpheli şahıstan 117'sinin adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

van, kaçak göçmen, kaçak göçmenler