Van'da, iki apartman dairesinde 115 kaçak göçmen bulundu

Van il Emniyet Müdürlüğü'nün 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 'Şok Ev' olarak tabir edilen yapıların düzenli bir şekilde yıkılması üzerine, bu kez göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 göçmen şahıs yakalandı. Ayrıca bir şüpheli şahsa da göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. 260 şüpheliden 117'si tutuklandıÖte yandan, yıl içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, aralarında otobüs şoförü, 'şok ev' ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda, haklarında işlem yapılan 260 şüpheli şahıstan 117'sinin adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde insan kaçakçıları tarafından apartman dairelerine yerleştirilen 115 düzensiz göçmen yakalandı.
Van il Emniyet Müdürlüğü'nün 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 'Şok Ev' olarak tabir edilen yapıların düzenli bir şekilde yıkılması üzerine, bu kez göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 göçmen şahıs yakalandı. Ayrıca bir şüpheli şahsa da göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
260 şüpheliden 117'si tutuklandı
Öte yandan, yıl içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, aralarında otobüs şoförü, 'şok ev' ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda, haklarında işlem yapılan 260 şüpheli şahıstan 117'sinin adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.