https://tr.sputniknews.com/20210819/iran-cinden-1-milyon-100-bin-doz-kovid-19-asisi-aldi-1048165806.html

İran, Çin'den 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı aldı

İran, Çin'den 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin etmekte sıkıntılar yaşayan ve virüs nedeniyle ölü sayısının 100 bini geçtiği İran, Çin'den sipariş verdiği 1 milyon... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T17:13+0300

2021-08-19T17:13+0300

2021-08-19T17:13+0300

koronavirüs

çin

iran

donald trump

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Kızılayı Başkanı Kerim Himmeti, Çin'den sipariş verilen Kovid-19 aşılarına ilişkin bilgi verdi.Himmeti, "Kızılay tarafından ithal edilen 1 milyon 100 bin doz aşıyı içeren sevkiyat, bugün İmam Humeyni Havalimanında Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi" ifadelerini kullandı.Himmeti ayrıca Kızılay tarafından şu ana kadar 17 milyon 60 bin doz aşı ithal edildiğini belirtti.Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin ağır işlediği İran'da, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyor.İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, şu ana kadar toplamda 21 milyon 112 bin 564 doz aşı yapıldı.İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçtiÖte yandan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 564 artarak 100 bin 255'e yükseldi.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.Son 24 saatte 31 bin 266 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 603'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.Vaka sayısının 4 milyon 587 bin 683’e çıktığı ülkede, 564 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 100 bin 255 olduğu ifade edildi.Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 538'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 840 bin 568’e ulaştığı belirtildi.Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 579 bin 653 oldu. İran'da toplam 21 milyon 490 bin 705 doz aşı yapıldıYaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 16 milyon 254 bin 282 kişiye aşının ilk dozunun, 5 milyon 236 bin 423 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.Böylece ülkede şu ana kadar 21 milyon 490 bin 705 doz aşı uygulandığı açıklandı.Ülke genelinde risk durumuna göre 359 şehrin "kırmızı", 59 şehrin "turuncu", 30 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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çin, iran, donald trump, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı