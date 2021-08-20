https://tr.sputniknews.com/20210820/macron-ile-bidendan-afganistan-gorusmesi-1048179864.html

Macron ile Biden'dan Afganistan görüşmesi

Macron ile Biden'dan Afganistan görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan’daki durumu görüştü. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T06:51+0300

2021-08-20T06:51+0300

2021-08-20T06:50+0300

dünya

abd

fransa

afganistan

joe biden

emmanuel macron

görüşme

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Biden'in telefon görüşmesinde, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele almasından sonraki durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Macron, vatandaşlarımız, ABD ve müttefikleri için çalışan Afgan kadın ve erkekler ile tehdit altındakilerin tahliyesi için müttefikler arasında hızlı ve somut eşgüdüm sağlanmasına dair mutlak gereksinimi vurguladı" ifadesi kullanıldı. "Cumhurbaşkanı, mevkidaşına, değerlerimizi paylaşan ve korumaya ihtiyaç duyan Afganlara dair müşterek sorumluluğumuzun ve onları terk edemeyeceğimizin altını çizdi" ifadesine yer verilen açıklamada, görüşmede iki liderin özellikle G7çerçevesinde insani, siyasi ve terörle mücadele konularındaki müşterek eylemlerini güçlendirme konusunda anlaştığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210817/fransa-cumhurbaskani-macron-afganistana-iliskin-ifadelerinin-carpitildigini-iddia-etti--1048086713.html

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