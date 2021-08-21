https://tr.sputniknews.com/20210821/istanbul-metrosunda-intihar-ihbarina-giden-polis-kablo-hirsizlarini-yakaladi--1048210363.html

İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis kablo hırsızını yakaladı

İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis kablo hırsızını yakaladı

Kağıthane’de metro istasyonunda intihar olduğu ihbarına giden polis ekipleri, metro istasyonun güvenlik görevlisiyle birlikte kablo hırsızını suçüstü yakaladı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T12:39+0300

2021-08-21T12:39+0300

2021-08-21T12:50+0300

yaşam

kablo

istanbul

hırsız

metro

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Kağıthane Metro İstasyonunda intihar ihbarını alan Kağıthane Devri Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yerine gitti. Ekipler, burada güvenlik görevlisiyle birlikte metro istasyonunda kablo çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın Kağıthane Metro İstasyonu'nda yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın istasyon içinde güvenlik görevlisi tarafından alındığı ve zapt edilmeye çalışıldığı görülüyor. Metro köprüsünün demirlerini de çalmış İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hırsızı polis otosuna götüren ekiplerin yanına gelen iki kişi, hırsızın ilçe kaymakamlığı önündeki metro köprüsündeki korkulukları çaldığını ve oradan istasyona doğru kaçtığını söyledi. Bu sırada polislerin yanına gelen metro şantiyesinin görevlisi de kablo çalmaya çalıştığı sırada kaçtığını bildirdi. Metroda suçüstü yakalanan hırsızın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı öğrenildi.

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kablo, istanbul, hırsız, metro