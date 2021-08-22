https://tr.sputniknews.com/20210822/caldigi-aracla-kacarken-polisle-catisan-sahis-teslim-olmadi-intihar-etti-1048234909.html

Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti

Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, çaldığı araçla kaçmaya çalışan kişi ile polis arasında çatışma yaşandı. Teslim olmamakta direnen şahıs başına... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T20:04+0300

2021-08-22T20:04+0300

2021-08-22T20:07+0300

yaşam

polis

hırsız

intihar

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Bursa'dan İnegöl'e gelen Ramazan Aydın'ın kullandığı çalıntı araç polis ekiplerince durdurulmak istendi. Durmayan şahıs belindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açtı, polisler de karşılık verdi. Çatışma sırasında omzuna isabet eden mermiyle polis memuru Nevzat P. hafif şekilde yaralandı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler tüm yakın sokakları ulaşıma kapatırken, şüpheli, 112'yi arayarak kola ve su istedi. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, şüpheliye telefonla ulaşarak kola ve suyu getireceğini söyledi. Baydemir eline aldığı kola ve suyu araçtaki Aydın'a verdi. Şahıs ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, 4.5 saat sonra şahıs başına dayadığı tabancayla intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Aydın'ın ölümünü tespit ettiler. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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polis, hırsız, intihar