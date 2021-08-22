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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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https://tr.sputniknews.com/20210822/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-johnson-ile-afganistandaki-gelismeleri-gorustu-1048233364.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Afganistan ve göç sorunu ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Afganistan ve göç sorunu ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T18:13+0300
2021-08-22T18:31+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
afganistan
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, afganistan, boris johnson

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Afganistan ve göç sorunu ele alındı

18:13 22.08.2021 (güncellendi: 18:31 22.08.2021)
© AABoris Johnson - Recep Tayyip Erdoğan
Boris Johnson - Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.
Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.
Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.
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