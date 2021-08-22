https://tr.sputniknews.com/20210822/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-johnson-ile-afganistandaki-gelismeleri-gorustu-1048233364.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Afganistan ve göç sorunu ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Afganistan ve göç sorunu ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T18:13+0300

2021-08-22T18:13+0300

2021-08-22T18:31+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

afganistan

boris johnson

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

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recep tayyip erdoğan, afganistan, boris johnson