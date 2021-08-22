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https://tr.sputniknews.com/20210822/sinopta-selde-hasar-goren-58-yillik-kopru-yikiliyor-1048230543.html
Sinop'ta selde hasar gören 58 yıllık köprü yıkılıyor
Sinop'ta selde hasar gören 58 yıllık köprü yıkılıyor
Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde hasar gören Ayancık Köprüsü’nün, yapılan 2 geçici köprünün ulaşıma açılmasının ardından yıkımına başlandı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T15:48+0300
2021-08-22T15:57+0300
yaşam
çevre
sinop
sel
köprü
yıkım
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Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanana sel felaketinde 2 köprü kullanılamaz hale gelmişti. Hasar gören köprülerle birlikte Ayancık Kastamonu araç geçişi ve şehrin diğer yakasına araçlarla ulaşım sağlanamamıştı. İhtiyaç üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)envanterindeki Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) Ayancık ilçesine kuruldu. Bundan 2 gün sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç geçişlerin tekrar sağlanabilmesi adına geçici bir köprü daha hayata geçirildi.Bu köprülerle bağlantıların tekrar sağlanmasının ardından selde hasar gören Ayancık Köprüsü için bugün yıkım başladı. Ayancık Köprüsü felaketin yaşandığı ilk günlerde şehrin diğer yakasına yardımların ulaştırılması adına üzerinde kurulan insan zinciri ile de gündeme gelmişti. Sanayi bölgesindeki yaya köprüsünün tekrar faaliyet alınmasının ardından Ayancık Köprüsü’nde de geçişler durdurulmuştu. Önüne barikatlar kurulmuştu.İş makineleri köprünün yanlarından başlayarak ilk önce demir tenteleri ve yanlardaki boruları söktü. Ardından uygulanan darbelerle körünün tutucu beton direkleri hedeflendi. İş makineleri köprü ayaklarının üstündeki birleşim noktalarının ayrılması için çalışıyor. Yıkım çalışmaları hala devam ediyor. Yapılacak yıkımın ardından inşa edilecek yeni köprüler içinde çalışma başlayacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamıştı.Yapılacak köprülerin daha geniş olacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Hem kemer formunda olacak hem de bu ayak açıklıkları bunun en az 2 katı genişliğinde olacak. Daha da yükselteceğiz bunları. Afetleri gördükten sonra bu hesapları artık farklı yapıyoruz. Temennimiz böyle afetlerin olmaması ama olduğu zaman da etkilenmeyecek yapılar üstleneceğiz" açıklamalarını yapmıştı.Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği sele dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin vurduğu Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sel nedeniyle Ayancık Sanayi Sitesi, sular altında kaldı ve birçok dükkan yıkıldı. İlçedeki çalışmalar devam ederken, selin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.Selden en çok etkilenen Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, debisi yükselen Ayancık Çayı'nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah'ım sen yardım et. Durum çok kötü" dediği duyuluyor.
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çevre, sinop, sel, köprü, yıkım

Sinop'ta selde hasar gören 58 yıllık köprü yıkılıyor

15:48 22.08.2021 (güncellendi: 15:57 22.08.2021)
© İHASinop Ayancık Köprüsü
Sinop Ayancık Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© İHA
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Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde hasar gören Ayancık Köprüsü’nün, yapılan 2 geçici köprünün ulaşıma açılmasının ardından yıkımına başlandı.
Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanana sel felaketinde 2 köprü kullanılamaz hale gelmişti. Hasar gören köprülerle birlikte Ayancık Kastamonu araç geçişi ve şehrin diğer yakasına araçlarla ulaşım sağlanamamıştı. İhtiyaç üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)envanterindeki Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) Ayancık ilçesine kuruldu. Bundan 2 gün sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç geçişlerin tekrar sağlanabilmesi adına geçici bir köprü daha hayata geçirildi.
Bu köprülerle bağlantıların tekrar sağlanmasının ardından selde hasar gören Ayancık Köprüsü için bugün yıkım başladı. Ayancık Köprüsü felaketin yaşandığı ilk günlerde şehrin diğer yakasına yardımların ulaştırılması adına üzerinde kurulan insan zinciri ile de gündeme gelmişti. Sanayi bölgesindeki yaya köprüsünün tekrar faaliyet alınmasının ardından Ayancık Köprüsü’nde de geçişler durdurulmuştu. Önüne barikatlar kurulmuştu.
İş makineleri köprünün yanlarından başlayarak ilk önce demir tenteleri ve yanlardaki boruları söktü. Ardından uygulanan darbelerle körünün tutucu beton direkleri hedeflendi. İş makineleri köprü ayaklarının üstündeki birleşim noktalarının ayrılması için çalışıyor. Yıkım çalışmaları hala devam ediyor. Yapılacak yıkımın ardından inşa edilecek yeni köprüler içinde çalışma başlayacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamıştı.
Yapılacak köprülerin daha geniş olacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Hem kemer formunda olacak hem de bu ayak açıklıkları bunun en az 2 katı genişliğinde olacak. Daha da yükselteceğiz bunları. Afetleri gördükten sonra bu hesapları artık farklı yapıyoruz. Temennimiz böyle afetlerin olmaması ama olduğu zaman da etkilenmeyecek yapılar üstleneceğiz" açıklamalarını yapmıştı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği sele dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin vurduğu Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sel nedeniyle Ayancık Sanayi Sitesi, sular altında kaldı ve birçok dükkan yıkıldı. İlçedeki çalışmalar devam ederken, selin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Selden en çok etkilenen Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, debisi yükselen Ayancık Çayı'nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah'ım sen yardım et. Durum çok kötü" dediği duyuluyor.
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