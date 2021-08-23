https://tr.sputniknews.com/20210823/abdnin-rhode-island-eyaletinde-kasirga-nedeniyle-140-bin-haneye-elektrik-verilemiyor-1048247904.html

ABD'nin Rhode Island eyaletinde kasırga nedeniyle 140 bin haneye elektrik verilemiyor

ABD'nin Rhode Island eyaletinde kasırga nedeniyle 140 bin haneye elektrik verilemiyor

ABD'nin doğusunda yer alan Rhode Island eyaletinde etkili olan Henri Kasırgası nedeniyle 140 bin haneye elektrik temin edilemiyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T12:11+0300

2021-08-23T12:11+0300

2021-08-23T12:11+0300

dünya

abd

sağanak yağış

fırtına

rhode island

kasırga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048247749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9863035919aca77e1e63ffa8d5901d4.jpg

Saatte 95 kilometre hızla hareket eden kasırga nedeniyle Long Island ve New England bölgelerinde yaşayanlar, "su baskınları ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.Rhode Island eyaletinde 140 bin haneye elektrik verilemezken; eyaletin birçok bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, köprüler, yollar ve birçok ev hasar gördü.ABD Başkanı Joe Biden, fırtınadan etkilenen bölge sakinlerine gereken yardımın sağlanacağını belirtti.ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Henri Kasırgası'nın getirdiği şiddetli yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceğini kaydetti.Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde 22 kişi yaşamını yitirmişti.

rhode island

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, sağanak yağış, fırtına, rhode island, kasırga