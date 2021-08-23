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ABD'nin Rhode Island eyaletinde kasırga nedeniyle 140 bin haneye elektrik verilemiyor
ABD'nin Rhode Island eyaletinde kasırga nedeniyle 140 bin haneye elektrik verilemiyor
ABD'nin doğusunda yer alan Rhode Island eyaletinde etkili olan Henri Kasırgası nedeniyle 140 bin haneye elektrik temin edilemiyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T12:11+0300
2021-08-23T12:11+0300
2021-08-23T12:11+0300
dünya
abd
sağanak yağış
fırtına
rhode island
kasırga
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Saatte 95 kilometre hızla hareket eden kasırga nedeniyle Long Island ve New England bölgelerinde yaşayanlar, "su baskınları ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.Rhode Island eyaletinde 140 bin haneye elektrik verilemezken; eyaletin birçok bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, köprüler, yollar ve birçok ev hasar gördü.ABD Başkanı Joe Biden, fırtınadan etkilenen bölge sakinlerine gereken yardımın sağlanacağını belirtti.ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Henri Kasırgası'nın getirdiği şiddetli yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceğini kaydetti.Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde 22 kişi yaşamını yitirmişti.
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abd, sağanak yağış, fırtına, rhode island, kasırga
ABD'nin Rhode Island eyaletinde kasırga nedeniyle 140 bin haneye elektrik verilemiyor
ABD'nin doğusunda yer alan Rhode Island eyaletinde etkili olan Henri Kasırgası nedeniyle 140 bin haneye elektrik temin edilemiyor.
Saatte 95 kilometre hızla hareket eden
kasırga
nedeniyle
Long Island ve New England bölgelerinde
yaşayanlar, "
su baskınları ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları
" konusunda uyarıldı.
Rhode Island eyaletinde 140 bin haneye
elektrik verilemezken; eyaletin birçok bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, köprüler, yollar ve birçok ev hasar gördü.
ABD Başkanı Joe Biden, fırtınadan etkilenen bölge sakinlerine gereken yardımın sağlanacağını belirtti.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Henri Kasırgası'nın getirdiği
şiddetli yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceğini kaydetti.
Tennessee
eyaletindeki
şiddetli yağışların yol açtığı selde 22 kişi yaşamını yitirmişti.