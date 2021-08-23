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Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur
Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:37+0300
2021-08-23T17:37+0300
2021-08-23T18:32+0300
türkiye
ömer çelik
son dakika
ak parti mkyk
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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afganistan
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ömer çelik, son dakika, ak parti mkyk, afganistan, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur
17:37 23.08.2021 (güncellendi: 18:32 23.08.2021)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Hem yangınlarla hem de fitneyle mücadele ettik.
Aşıya ulaşım konusunda ülkemizde bir sorun yok. Hayatını kaybedenlerin büyük kısmı aşı olmayanlar.
Haftada 5 gün eğitim programını korumamız gerekiyor. Normalleşmeyi korumak için rehbere uyulmalı.
Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır, Afganistan'da bir insanlık dramı yaşanıyor. Önemli olan Afgan halkının geleceğidir.
Afganistan'da Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır. Birinci şartımız Mehmetçiğin güvenliğidir.
Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir.
Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur.