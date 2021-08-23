https://tr.sputniknews.com/20210823/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-mkyk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1048260207.html

Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur

Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:37+0300

2021-08-23T17:37+0300

2021-08-23T18:32+0300

türkiye

ömer çelik

son dakika

ak parti mkyk

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

türkiye

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer çelik, son dakika, ak parti mkyk, afganistan, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı