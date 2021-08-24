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ABD'de koronavirüs salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı
ABD'de koronavirüs salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı
ABD'de test yapılan çocuklar arasında haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir ay içinde 4 kattan fazla arttığı açıklandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T21:54+0300
2021-08-24T21:54+0300
koronavirüs
abd
çocuk
aşılama
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği'nin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 180 bin çocuğun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.Bu sayının 18 Temmuz haftasında 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 19 Ağustos haftasında Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 4 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.Rapora göre, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4.5 milyonu geçerken, toplam vakaların yüzde 14.6’sını çocuklar oluşturdu.Geçen hafta teşhis konulan vakalarda çocukların oranı ise yüzde 22.4 oldu.Hastaneye yatırılan çocukların oranı ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0.2’si ile 1.9’u arasında değiştiği bildirildi.AAP, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan çocuk sayısını da 282 olarak açıkladı.ABD Sağlık Bakanlığı, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, AAP geçen hafta içinde çocukların hastaneye yatışlarının salgının başından beri en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.12 yaş altı çocuklara henüz Kovid-19 aşısı için onay verilmeyen ABD'de, AAP’nin verilerine göre, 12-17 yaş arasında aşılanma oranının da diğer yaş gruplarından düşük olduğu dikkati çekiyor.AAP’ye göre, ABD’de 16-17 yaş grubunun yüzde 43’ü, 12-15 yaş grubununsa yüzde 33’ü Kovid-19 aşılarını tamamladı.
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abd, çocuk, aşılama, vaka, koronavirüs, kovid-19

ABD'de koronavirüs salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı

21:54 24.08.2021
© REUTERS / HANNAH BEIERABD - okul - koronavirüs
ABD - okul - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / HANNAH BEIER
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ABD'de test yapılan çocuklar arasında haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir ay içinde 4 kattan fazla arttığı açıklandı.
Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği'nin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 180 bin çocuğun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Bu sayının 18 Temmuz haftasında 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 19 Ağustos haftasında Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 4 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.
Rapora göre, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4.5 milyonu geçerken, toplam vakaların yüzde 14.6’sını çocuklar oluşturdu.
Geçen hafta teşhis konulan vakalarda çocukların oranı ise yüzde 22.4 oldu.
Hastaneye yatırılan çocukların oranı ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0.2’si ile 1.9’u arasında değiştiği bildirildi.
AAP, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan çocuk sayısını da 282 olarak açıkladı.
ABD Sağlık Bakanlığı, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, AAP geçen hafta içinde çocukların hastaneye yatışlarının salgının başından beri en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.
12 yaş altı çocuklara henüz Kovid-19 aşısı için onay verilmeyen ABD'de, AAP’nin verilerine göre, 12-17 yaş arasında aşılanma oranının da diğer yaş gruplarından düşük olduğu dikkati çekiyor.
AAP’ye göre, ABD’de 16-17 yaş grubunun yüzde 43’ü, 12-15 yaş grubununsa yüzde 33’ü Kovid-19 aşılarını tamamladı.
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