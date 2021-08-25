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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210825/almanya-kabildeki-tahliye-operasyonunu-sonlandiracak-iddiasi-1048317685.html
'Almanya, Kabil'deki tahliye operasyonunu sonlandıracak' iddiası
'Almanya, Kabil'deki tahliye operasyonunu sonlandıracak' iddiası
Almanya'nın, Kabil'deki kendi vatandaşlarına ve yerel çalışanlarına yönelik tahliye operasyonunu bu hafta sonunda sonlandıracağı iddia edildi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T12:05+0300
2021-08-25T12:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
avrupa
abd
almanya
afganistan
kabil
dışişleri bakanlığı
almanya dışişleri bakanlığı
almanya savunma bakanlığı
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü tahliye operasyonu, cumartesi ya da pazar günü sonlandırılacak.Haberlerde operasyonun sonlandırılmasına gerekçe olarak, ABD'nin 31 Ağustos öncesinde kendi askeri birlik ve teçhizatlarını çekmeye başlayacak olması ve ardından oluşacak güvenlik riski gösterildi.Savunma Bakanlığı sözcüsünün de çıkan haberleri yalanlamaktan kaçındığı belirtildi.Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı Derneği Başkanı Marcus Grotian, dün yaptığı açıklamada, Alman hükümetini "kasıtlı şekilde yerel personeli Afganistan'da bırakmak ve yardım etmemekle" suçlamış ve "Hükümetteki partilerin ve politikacıların, (Afgan yerel personele ilişkin) uyarıları yok saymaları, işaretleri ve çözüm olanaklarını görmezden gelmeleri ve sorumluluğu başkalarına atmalarını büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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avrupa, abd, almanya, afganistan, kabil, dışişleri bakanlığı, almanya dışişleri bakanlığı, almanya savunma bakanlığı

'Almanya, Kabil'deki tahliye operasyonunu sonlandıracak' iddiası

12:05 25.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/Bundeswehr im Einsatz @Bw_EinsatzAlmanya'nın Kabil Havaalanı'ndan uçakla tahliye ettiği Afganlar
Almanya'nın Kabil Havaalanı'ndan uçakla tahliye ettiği Afganlar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Fotoğraf : Twitter/Bundeswehr im Einsatz @Bw_Einsatz
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Almanya'nın, Kabil'deki kendi vatandaşlarına ve yerel çalışanlarına yönelik tahliye operasyonunu bu hafta sonunda sonlandıracağı iddia edildi.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü tahliye operasyonu, cumartesi ya da pazar günü sonlandırılacak.
Haberlerde operasyonun sonlandırılmasına gerekçe olarak, ABD'nin 31 Ağustos öncesinde kendi askeri birlik ve teçhizatlarını çekmeye başlayacak olması ve ardından oluşacak güvenlik riski gösterildi.
Savunma Bakanlığı sözcüsünün de çıkan haberleri yalanlamaktan kaçındığı belirtildi.
Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı Derneği Başkanı Marcus Grotian, dün yaptığı açıklamada, Alman hükümetini "kasıtlı şekilde yerel personeli Afganistan'da bırakmak ve yardım etmemekle" suçlamış ve "Hükümetteki partilerin ve politikacıların, (Afgan yerel personele ilişkin) uyarıları yok saymaları, işaretleri ve çözüm olanaklarını görmezden gelmeleri ve sorumluluğu başkalarına atmalarını büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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