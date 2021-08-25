https://tr.sputniknews.com/20210825/almanya-kabildeki-tahliye-operasyonunu-sonlandiracak-iddiasi-1048317685.html

'Almanya, Kabil'deki tahliye operasyonunu sonlandıracak' iddiası

'Almanya, Kabil'deki tahliye operasyonunu sonlandıracak' iddiası

Almanya'nın, Kabil'deki kendi vatandaşlarına ve yerel çalışanlarına yönelik tahliye operasyonunu bu hafta sonunda sonlandıracağı iddia edildi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T12:05+0300

2021-08-25T12:05+0300

2021-08-25T12:05+0300

taliban kontrolünde afganistan

avrupa

abd

almanya

afganistan

kabil

dışişleri bakanlığı

almanya dışişleri bakanlığı

almanya savunma bakanlığı

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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü tahliye operasyonu, cumartesi ya da pazar günü sonlandırılacak.Haberlerde operasyonun sonlandırılmasına gerekçe olarak, ABD'nin 31 Ağustos öncesinde kendi askeri birlik ve teçhizatlarını çekmeye başlayacak olması ve ardından oluşacak güvenlik riski gösterildi.Savunma Bakanlığı sözcüsünün de çıkan haberleri yalanlamaktan kaçındığı belirtildi.Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Afgan Yerel Personel için Yardım Ağı Derneği Başkanı Marcus Grotian, dün yaptığı açıklamada, Alman hükümetini "kasıtlı şekilde yerel personeli Afganistan'da bırakmak ve yardım etmemekle" suçlamış ve "Hükümetteki partilerin ve politikacıların, (Afgan yerel personele ilişkin) uyarıları yok saymaları, işaretleri ve çözüm olanaklarını görmezden gelmeleri ve sorumluluğu başkalarına atmalarını büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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avrupa, abd, almanya, afganistan, kabil, dışişleri bakanlığı, almanya dışişleri bakanlığı, almanya savunma bakanlığı