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Tekirdağ'da tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı
Tekirdağ'da tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yetkili serviste tamir edildikten sonra test sürüşü için yola çıkarılan otobüsün çarptığı 7 araçta hasar oluştu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:56+0300
2021-08-25T17:56+0300
türkiye
tekirdağ
çorlu
otobüs
tamir
özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çorlu şehir içi ulaşım otobüsü, Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde yetkili serviste tamir edildikten sonra test için yola çıkarıldı.Servis çalışanının kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak 7 araca çarptıktan sonra durdu.Otobüsün çarptığı araçlarda hasar oluşurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.Kazayı yara almadan atlatan servis çalışanının emniyetteki ifadesinde, otobüsün freni boşaldığı için olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.Öte yandan, otobüsün çarpması sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsünün, kazadan kısa süre önce aracından indiği belirtildi.
türkiye
tekirdağ
çorlu
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tekirdağ, çorlu, otobüs, tamir, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası

Tekirdağ'da tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı

17:56 25.08.2021
© AATekirdağ`da tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı
Tekirdağ`da tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yetkili serviste tamir edildikten sonra test sürüşü için yola çıkarılan otobüsün çarptığı 7 araçta hasar oluştu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çorlu şehir içi ulaşım otobüsü, Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde yetkili serviste tamir edildikten sonra test için yola çıkarıldı.
Servis çalışanının kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak 7 araca çarptıktan sonra durdu.
Otobüsün çarptığı araçlarda hasar oluşurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazayı yara almadan atlatan servis çalışanının emniyetteki ifadesinde, otobüsün freni boşaldığı için olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan, otobüsün çarpması sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsünün, kazadan kısa süre önce aracından indiği belirtildi.
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