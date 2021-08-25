https://tr.sputniknews.com/20210825/tekirdagda-tamir-edildikten-sonra-test-surusu-yapilan-otobus-7-araca-carpti-1048332261.html

Tekirdağ'da tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı

Tekirdağ'da tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otobüs 7 araca çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yetkili serviste tamir edildikten sonra test sürüşü için yola çıkarılan otobüsün çarptığı 7 araçta hasar oluştu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T17:56+0300

2021-08-25T17:56+0300

2021-08-25T17:56+0300

türkiye

tekirdağ

çorlu

otobüs

tamir

özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çorlu şehir içi ulaşım otobüsü, Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde yetkili serviste tamir edildikten sonra test için yola çıkarıldı.Servis çalışanının kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak 7 araca çarptıktan sonra durdu.Otobüsün çarptığı araçlarda hasar oluşurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.Kazayı yara almadan atlatan servis çalışanının emniyetteki ifadesinde, otobüsün freni boşaldığı için olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.Öte yandan, otobüsün çarpması sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsünün, kazadan kısa süre önce aracından indiği belirtildi.

türkiye

tekirdağ

çorlu

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tekirdağ, çorlu, otobüs, tamir, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası